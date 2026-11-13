Atención | ELN divulga prueba de vida de María Camila Pantoja

Colombia

Después de ocho días de incertidumbre por el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, integrante del Ejército Nacional, se conocieron nuevas pruebas de supervivencia que fueron entregadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización armada que mantiene privada de la libertad a la oficial desde el pasado 4 de noviembre.

Publicidad

La entrega se realizó el jueves 12 de noviembre, cuando integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN hicieron llegar a una comisión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) un sobre que contenía una carta atribuida a la militar y una grabación en video.

Publicidad

El procedimiento quedó registrado en imágenes difundidas públicamente, en las que se observa a un integrante de esa organización entregando el material a representantes humanitarios. Uno de los delegados manifestó que se encargaría de hacerlo llegar a los familiares de la subteniente.

Publicidad

La oficial fue secuestrada el miércoles 4 de noviembre mientras se desplazaba por el casco urbano del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, una zona fronteriza donde distintas estructuras armadas ilegales mantienen presencia.

Según informó oficialmente el Ejército Nacional, la subteniente, adscrita al Grupo de Caballería Mediano N.º 18, habría sido interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta. Desde entonces, las autoridades adelantan acciones para establecer su ubicación y conseguir su liberación.

La nueva información sobre María Camila Pantoja se conoció mediante un procedimiento humanitario en el que representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja recibieron el material presentado como prueba de supervivencia.





Desde que se conoció el secuestro, el Ejército Nacional activó mecanismos de búsqueda y coordinación con otras instituciones de la Fuerza Pública para tratar de establecer el paradero de la oficial.

El Gobierno nacional también ha adelantado gestiones de cooperación internacional ante la posibilidad de que la militar haya sido trasladada hacia territorio venezolano. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial de que se encuentre fuera de Colombia.

La Defensoría del Pueblo ha rechazado el secuestro y solicitado la liberación de la subteniente, mientras sus familiares permanecen a la espera de información que permita conocer su situación y las posibilidades de un pronto regreso.

Por ahora, la entrega de las pruebas de supervivencia constituye el hecho más reciente conocido públicamente sobre el caso. María Camila Pantoja Hernández continúa secuestrada y las autoridades mantienen las actuaciones encaminadas a conseguir su liberación.