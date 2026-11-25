Santander

Luis Alejandro Niño Díaz perdió la vida tras sufrir una aparente caída mientras desarrollaba sus labores en una mina de carbón ubicada en zona rural del municipio de Molagavita, en la provincia de García Rovira.

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Los hechos se registraron en la mina La Bendición, ubicada en predios de El Loqueto, en la vereda Caney, donde el cuerpo del trabajador fue encontrado durante la jornada del lunes 23 de noviembre.

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De acuerdo con las primeras informaciones, Niño Díaz habría sufrido una fuerte caída mientras realizaba sus actividades al interior de la explotación minera. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho aún no han sido esclarecidas.

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Tras conocerse la emergencia, dos unidades operativas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Molagavita se desplazaron hasta la zona rural para adelantar las labores de recuperación del cuerpo.

En el procedimiento también participaron funcionarios del puesto de salud municipal y uniformados de la Policía Nacional, quienes acompañaron las diligencias en el lugar de los hechos.

Una vez finalizadas las labores de recuperación, el cuerpo quedó a disposición de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, seccional Málaga, encargados de adelantar la inspección técnica y los respectivos actos urgentes.

Aunque las primeras versiones apuntan a un accidente laboral, el caso fue reportado inicialmente como un hallazgo, mientras las autoridades establecen las causas exactas del fallecimiento.

Por ahora, las autoridades deberán determinar qué ocurrió al interior de la mina La Bendición y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la muerte de Niño Díaz.