Salió de civil y terminó secuestrada: el caso de María Camila que sacude al Ejército.

Colombia

La subteniente María Camila Pantoja Hernández, integrante del Ejército Nacional, fue secuestrada durante la tarde del miércoles 4 de noviembre en el municipio de Saravena, Arauca. La oficial, adscrita al Grupo de Caballería Mediano N.º 18, habría sido interceptada por hombres armados cuando se movilizaba por el casco urbano de esta población.

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades militares, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta habrían abordado a la uniformada y se la llevaron con rumbo desconocido. El hecho se habría registrado entre las 4:00 y las 5:00 de la tarde, cuando la subteniente se encontraba vestida de civil.

Las primeras labores de inteligencia apuntan a que detrás del secuestro estarían integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura armada con presencia en esta región del país. Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el hecho y la participación de los presuntos responsables continúan bajo investigación.

Publicidad

Tras conocerse lo sucedido, el Ejército Nacional activó los protocolos de búsqueda y dispuso operaciones conjuntas con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. Las acciones buscan establecer el paradero de la oficial y conseguir su liberación. También se reforzaron controles en corredores viales estratégicos de la región.

El caso provocó el rechazo del alto mando militar y del Gobierno nacional. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó desplegar las capacidades de la Fuerza Pública para localizar a la subteniente, mientras que el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, exigió su liberación inmediata e incondicional.

Por ahora, las autoridades mantienen las operaciones de búsqueda y el acompañamiento a los familiares de María Camila. El Ejército hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya a establecer su ubicación, a través de la línea gratuita 147 o del número 313 297 1482, garantizando reserva. El caso continúa en desarrollo.