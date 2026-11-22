Santander

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este domingo 22 de noviembre, a través de su cuenta en X, la captura de tres presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los municipios de Cerrito y Concepción, en Santander. El resultado se dio en el marco de la denominada Operación Olimpo, adelantada de manera conjunta por la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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¿Quiénes son los capturados?

Los detenidos fueron identificados con los alias de Cosa Mala, Chucho y La Negra. De acuerdo con la información entregada por el mandatario, los tres harían parte de la comisión Martha Cecilia Pabón del ELN, estructura a la que las autoridades le atribuyen acciones terroristas y extorsiones contra comerciantes y sectores productivos en Santander, Norte de Santander y Boyacá.

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Según las estimaciones oficiales, esta célula obtendría rentas criminales cercanas a los 150 millones de pesos mensuales.

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Señalado por la quema de buses en Cerrito

Uno de los capturados, alias Cosa Mala, estaría vinculado, según la investigación, con la quema de cuatro buses de la empresa Líneas Concorde y con la instalación de artefactos explosivos en el municipio de Cerrito.

Al referirse al resultado, el jefe de Estado afirmó: “No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo”. Además, señaló que los detenidos deberán responder ante la justicia por los delitos que se les imputen.

Situación judicial

Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y se encuentran en proceso de judicialización. Serán presentados ante un juez de control de garantías, que definirá su situación jurídica. Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los cargos específicos que les serán imputados.

Otros golpes contra el ELN

El anuncio se conoció junto con el reporte de la Operación Neptuno, desarrollada en zona rural de Dagua, Valle del Cauca, contra el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN. Según el Gobierno, en esa acción murieron cinco presuntos integrantes del grupo armado y se incautaron seis fusiles, una pistola, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos.

Estos resultados se suman a la ofensiva que el Gobierno de De la Espriella mantiene contra el ELN, con operaciones recientes en Norte de Santander, Cesar y Meta.