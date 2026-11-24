Barranquilla

Luis Ángel Anaya Carreño, de 49 años, fue asesinado la noche del lunes 23 de noviembre en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en el sur de Barranquilla. El ataque ocurrió hacia las 11:20 p. m., en la calle 49 con carrera 2E.

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Según el reporte preliminar, Anaya Carreño estaba en la vía pública cuando un hombre se le acercó a pie. El agresor le disparó varias veces sin mediar palabra.

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La víctima recibió cuatro impactos de bala en el pecho y murió en el lugar. Tras el ataque, el hombre que disparó salió corriendo hasta donde lo esperaba otro sujeto en una motocicleta negra.

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Los dos hombres huyeron del sector en la moto. La ruta que tomaron es uno de los puntos que la Policía busca esclarecer con las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Unidades de Criminalística de la Sijín realizaron la inspección técnica del cuerpo y lo trasladaron a la sede de Medicina Legal del barrio Los Andes.

La investigación quedó a cargo de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Los investigadores buscan identificar tanto al hombre que disparó como a quien lo esperaba en la motocicleta.

En los reportes consultados hasta el martes 24 de noviembre, las autoridades no habían anunciado capturas. El motivo del ataque seguía por establecerse.