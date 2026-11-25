Colombia

Lo que inicialmente fue reportado como una falla en el sistema eléctrico terminó siendo confirmado por el Gobierno nacional como un atentado terrorista contra la infraestructura energética colombiana, que provocó una interrupción masiva del servicio durante el martes 24 de noviembre.

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La emergencia afectó a diferentes municipios de Nariño, Putumayo, Cauca, Huila y Caquetá, generando preocupación entre sus habitantes y obligando a las empresas prestadoras del servicio a activar medidas de contingencia.

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Mediante un comunicado oficial, la Presidencia de la República confirmó que la interrupción del suministro eléctrico fue consecuencia de una acción terrorista que afectó la conexión de parte de la región con el Sistema Interconectado Nacional.

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Tras conocerse las causas del apagón, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó implementar un plan especial de defensa y protección de la infraestructura eléctrica y de gas del territorio nacional.

El mandatario también impartió instrucciones a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, para evaluar las afectaciones y coordinar las acciones necesarias para recuperar el suministro eléctrico.

Por su parte, el ministro de Defensa aseguró que el Gobierno no permitirá que las organizaciones ilegales continúen afectando a la población civil mediante ataques contra servicios esenciales.

En la mañana de este miércoles 25 de noviembre, el Ministerio de Minas y Energía entregó un nuevo balance sobre la emergencia, confirmando que ya se atiende cerca del 68 % de la demanda eléctrica del suroccidente colombiano.

De acuerdo con el reporte oficial, así avanza la recuperación del suministro energético en las zonas afectadas:

Putumayo: 72 %.

Cauca y Nariño: 71 %.

Sur del Huila: 69 %.

Caquetá: 48 %, siendo el departamento más afectado.

La ministra María Nohemí Arboleda señaló que este tipo de acciones perjudican directamente a las familias, hospitales, instituciones educativas y sectores productivos, por lo que se reforzará la protección de la infraestructura energética.

Aunque versiones preliminares apuntan a una posible participación de las disidencias de las Farc, el Gobierno nacional todavía no ha confirmado oficialmente qué organización armada ilegal estaría detrás del ataque.

Entre tanto, las autoridades y las empresas del sector energético continúan trabajando para normalizar la prestación del servicio, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables.