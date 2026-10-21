Así cayó alias Resorte, señalado como hombre clave en las finanzas del ELN

Judicial

Ricardo Trigos Peñaranda, conocido con el alias de Resorte y señalado por las autoridades como presunto cabecilla financiero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), murió durante una operación militar desarrollada en zona rural del municipio de Chinácota, Norte de Santander. El procedimiento se adelantó en medio de las acciones de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas ilegales que tienen presencia en esta región del país.

De acuerdo con información entregada por la Segunda División del Ejército Nacional, la operación contó con la participación de tropas militares, en coordinación con unidades del Gaula Militar y el Gaula de la Policía. Durante el desarrollo de las acciones murió el hombre, quien, según los informes de inteligencia, desempeñaba un papel importante en el manejo de los recursos económicos del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez del ELN.

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Las autoridades señalaron que alias Resorte tendría una trayectoria dentro de organizaciones armadas ilegales y que presuntamente estaba encargado de coordinar actividades relacionadas con la obtención y administración de recursos ilícitos. Su participación habría sido fundamental para el sostenimiento logístico y financiero de esta estructura que delinque principalmente en Cúcuta y su área metropolitana.

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Entre los antecedentes que le atribuían los organismos de inteligencia figuraban investigaciones relacionadas con secuestro, homicidio y tráfico de armas. Según las autoridades, el señalado integrante del ELN habría participado en diferentes actividades delictivas que afectaron la seguridad de los habitantes de Norte de Santander, especialmente mediante mecanismos de financiación ilegal.

Durante el operativo, los uniformados incautaron una pistola, munición, dos teléfonos celulares y una camioneta. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes y las investigaciones que permitan establecer posibles vínculos con otras actividades criminales.

El Ejército Nacional aseguró que la muerte de alias Resorte representa una afectación importante para las capacidades financieras y logísticas del Frente Urbano Reynaldo Ardila Gómez, debido a las funciones que presuntamente cumplía dentro de la organización. Asimismo, indicó que este resultado debilita las redes de extorsión y otras actividades ilícitas mediante las cuales el grupo armado obtiene recursos para su funcionamiento.

Las Fuerzas Militares reiteraron que continuarán desarrollando operaciones en Norte de Santander, especialmente en los municipios donde se ha identificado presencia de estructuras armadas ilegales, con el propósito de contrarrestar sus actividades y fortalecer las condiciones de seguridad de las comunidades.