Cauca

Una comisión que se dirigía a la entrega de un parque infantil en zona rural de Padilla, norte del Cauca, quedó en medio de una emboscada la mañana del miércoles 25 de noviembre. Dos patrulleros de la Policía Nacional que acompañaban el desplazamiento murieron en el ataque.

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Los uniformados fallecidos fueron identificados como Kevin David Torres Berdugo y Bairón Jesús Riascos Murillo. Ambos tenían 22 años.

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El ataque se registró hacia las 10:10 a. m. en el sector de Tres Esquinas, sobre la carretera que comunica a Padilla con Puerto Tejada. El secretario de Gobierno municipal, Cristóbal Lasso, ubicó la emboscada a la altura de una estación de servicio.

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La comisión se dirigía al corregimiento de El Chamizo. Allí, en una escuela rural, estaba prevista la entrega del parque infantil a la comunidad.

Lasso informó que dos de los uniformados lesionados fueron trasladados a la Fundación Valle del Lili, en Cali. El número total de heridos seguía pendiente de confirmación.

Funcionarios de la Alcaldía reportaron un hostigamiento contra la estación de Policía de Padilla después de la emboscada. El Departamento de Policía Cauca desplegó personal de investigación e inteligencia para esclarecer lo ocurrido.

Entre las líneas de investigación figura la posible participación del frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las antiguas FARC. La atribución del ataque seguía siendo preliminar.

La alcaldesa de Padilla, Aidé Romero, rechazó el ataque. La administración municipal convocó un consejo de seguridad para el jueves 26 de noviembre y anunció la ley seca entre las medidas previstas.