Murió alias ‘Cali’, señalado cabecilla financiero del ELN, durante operativo en Norte de Santander

Colombia

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en zona rural de Sardinata, Norte de Santander, dejó como resultado la muerte de alias ‘Cali’ o ‘Pachelero’, señalado cabecilla financiero del frente Juan Fernando Porras del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Durante el procedimiento también fueron capturadas dos personas que presuntamente integraban esta organización armada.

Nos Cogió La Noche

El hombre fue identificado como Luis Eliécer Contreras Buitrago, quien, según información de las autoridades, llevaba más de 20 años vinculado a esta estructura y durante los últimos cinco se habría desempeñado como responsable de sus finanzas.

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La operación se desarrolló en la vereda Fátima, jurisdicción del municipio de Sardinata, con participación de soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.º 30 ‘Batalla de Cúcuta’, adscrito a la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, en conjunto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional.

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De acuerdo con el reporte oficial, alias ‘Cali’ era señalado de liderar una red de milicias dedicada al cobro de extorsiones a mineros, agricultores y comerciantes de Sardinata, Bucarasica y el sector conocido como la Y de Astilleros. Estas actividades ilícitas habrían representado una de las fuentes de financiación del frente Juan Fernando Porras.

Contra Contreras Buitrago existía una orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Durante el enfrentamiento también fueron capturados un hombre y una mujer, señalados de pertenecer a la misma estructura. Asimismo, las autoridades incautaron un fusil AK-47 calibre 7,62 milímetros, una pistola de 9 milímetros, una escopeta, una granada de mano y otros elementos de uso militar.

Presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la operación

¡GOLPE CONTUNDENTE AL ELN EN NORTE DE SANTANDER! En una operación conjunta desarrollada en zona rural de Sardinata, fue neutralizado alias “Cali” o “Pachelero”, cabecilla financiero del frente Juan Fernando Porras del ELN, con más de 20 años de trayectoria criminal. Este delincuente era señalado de liderar las extorsiones contra mineros, agricultores y comerciantes en Sardinata, Bucarasica y el sector de la Y de Astilleros, sembrando el miedo y financiando las actividades criminales de esta estructura narcoterrorista. Durante la operación también fueron capturados dos presuntos integrantes de esta organización e incautados un fusil AK-47, una pistola, una escopeta y una granada de mano. ¡QUE LO ENTIENDAN LOS NARCOTERRORISTAS: SE LES ACABÓ EL TIEMPO DE EXTORSIONAR, AMENAZAR Y ATERRORIZAR A LOS COLOMBIANOS! No permitiré que el campesino tenga que pagar para trabajar, que el comerciante sea extorsionado para abrir su negocio ni que las familias colombianas sigan viviendo bajo las amenazas del terrorismo. ¡EN LA PATRIA MILAGRO, EL CRIMEN NO MANDA, LA LEY SE RESPETA Y LA FUERZA PÚBLICA TIENE TODO MI RESPALDO! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 ➜ Le puede interesar: Murió campesino herido en ataque con dron en El Tarra, Norte de Santander ›› — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 26, 2026

A través de su cuenta en X, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, destacó los resultados del operativo y reiteró su respaldo a las acciones de la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales.

“¡GOLPE CONTUNDENTE AL ELN EN NORTE DE SANTANDER!”, expresó el mandatario al referirse a la muerte de alias ‘Cali’ y a la captura de los otros dos presuntos integrantes de la organización.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado aseguró que su Gobierno continuará las operaciones dirigidas a combatir las extorsiones que afectan a los sectores productivos y a las comunidades de diferentes regiones del país.

“No permitiré que el campesino tenga que pagar para trabajar, que el comerciante sea extorsionado para abrir su negocio ni que las familias colombianas sigan viviendo bajo las amenazas del terrorismo”, manifestó De la Espriella.

El mandatario también advirtió que mantendrá el respaldo institucional a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional en las operaciones contra el ELN.

Entretanto, las autoridades informaron que las acciones militares y policiales continuarán en Norte de Santander para debilitar las redes financieras, logísticas y armadas de las organizaciones ilegales que mantienen presencia en esta región del país.