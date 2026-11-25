Colombia

El expresidente Gustavo Petro generó una nueva controversia este miércoles, 25 de noviembre, tras pronunciarse sobre la toma de rehenes registrada en el almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, que mantuvo en vilo al país durante varias horas.

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A través de su cuenta de X, el exmandatario cuestionó la identidad de quienes aparentemente habían sido capturados durante el operativo de rescate y pidió prestar especial atención al proceso judicial que se adelante por estos hechos.

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“Ni parecen ladrones, ni miembros del narcotráfico. Importante una vigilancia sobre el proceso penal que se debe seguir”, escribió Petro, poniendo en duda las circunstancias que rodearon la emergencia.

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En otra publicación, el expresidente utilizó el término “mercenarios” y manifestó su preocupación por las consecuencias que los recientes acontecimientos de orden público podrían generar sobre la actividad turística de Cartagena y Santa Marta.

Sin embargo, una investigación realizada por La Silla Vacía estableció que los dos hombres que aparecían en las imágenes compartidas por Petro no eran los presuntos secuestradores, sino dos ciudadanos identificados como Carlos Tapia y Daniel Díaz Acevedo, quienes estuvieron retenidos dentro del establecimiento comercial.

Ambos ciudadanos entregaron declaraciones a medios de comunicación en las que aclararon su condición de víctimas y explicaron cómo terminaron siendo señalados erróneamente en redes sociales como responsables de los hechos.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares permitió liberar a todas las personas que permanecían retenidas en el establecimiento comercial.

Entre tanto, las autoridades judiciales continúan investigando los verdaderos motivos de la toma de rehenes y la participación de cada uno de los implicados.