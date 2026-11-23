Santander

Tres presuntos integrantes del ELN fueron capturados tras una investigación por extorsiones, amenazas y ataques contra vehículos en Chitagá, Norte de Santander, y El Cerrito, Santander. La operación fue coordinada entre la Gobernación de Santander, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía.

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El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander, informó que los capturados son conocidos con los alias de ‘Cosa Mala’, ‘La Negra’ y ‘El Viejo’. Los tres fueron puestos a disposición de la justicia y quedaron bajo medida de aseguramiento al término de las audiencias.

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Entre los hechos que las autoridades les atribuyen figuran la quema de buses de la empresa Concorde, hurtos a vehículos de contratistas y el intento de incendiar un camión de Bavaria. Los investigadores también documentaron amenazas que, según el reporte oficial, provocaron el desplazamiento de docentes de corregimientos cercanos.

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La Fiscalía 123 contra el Crimen Organizado lideró la investigación con apoyo del Gaula de la Policía. Según el coronel Atuesta, durante más de seis meses los investigadores interceptaron 10 líneas telefónicas, recopilaron más de 43 entrevistas y testimonios y realizaron cinco diligencias de reconocimiento.

De acuerdo con el comandante de la Policía Santander, la información recolectada permitió vincular a los tres sospechosos con los hechos investigados. Las órdenes de captura se expidieron la semana anterior al operativo, según explicó el oficial.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, señaló que en mayo, junio y octubre se reportaron extorsiones, intimidaciones y hechos que las autoridades calificaron como acciones terroristas. El funcionario destacó que la comunicación con las comunidades y la coordinación con las autoridades municipales de ambos departamentos ayudaron a avanzar en la investigación.