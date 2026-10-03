Julián hincapié, el periodista que estaba desaparecido y fue hallado muerto.

Judicial

La búsqueda de Julián Hincapié, comunicador comunitario, líder social y defensor de derechos humanos de Anorí, Antioquia, tuvo un giro trágico luego de que fuera localizado un cuerpo en una zona rural del municipio, después de más de tres semanas sin conocer el paradero del hombre.

El hallazgo se produjo el viernes 2 de octubre en el sector conocido como La Chinca, una zona ubicada aproximadamente a 15 minutos del casco urbano de Anorí. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con información conocida durante la búsqueda, Julián había salido de su vivienda, en el sector de La Playa, el pasado 10 de septiembre, acompañado por un vecino con quien se dirigió hacia la zona de Las Lomitas. El objetivo del desplazamiento estaría relacionado con el traslado de mercurio utilizado en actividades vinculadas a la minería de oro.

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Según el relato entregado por su pareja, Katy Zapata, el acompañante regresó posteriormente, pero Julián no volvió a su vivienda. Durante las semanas siguientes, familiares, amigos, organizaciones sociales y autoridades participaron en la búsqueda para tratar de establecer qué había ocurrido con el comunicador.

Una de las versiones conocidas durante la investigación señala que, después de llegar a Las Lomitas, Julián habría emprendido el regreso como acompañante en una motocicleta conducida por otro hombre. La motocicleta habría sido descrita como una Tornado de colores rojo y blanco y el conductor como un hombre de tez morena y contextura alta. Esta información forma parte de las pesquisas y aún no permite establecer qué ocurrió posteriormente.

El hallazgo del cuerpo se produjo luego de que una persona lo encontrara en la zona de La Chinca y diera aviso. Organismos de socorro participaron en la recuperación, mientras las autoridades judiciales iniciaron las diligencias correspondientes.

Debido al avanzado estado de descomposición, la identificación visual no fue posible. Sin embargo, según información entregada por el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, la pareja de Julián habría reconocido algunas prendas que llevaba el cuerpo y una platina en uno de sus pies, elementos que apuntarían a que podría tratarse del comunicador desaparecido. La confirmación definitiva deberá realizarla Medicina Legal mediante los estudios técnicos correspondientes.

Julián Hincapié era reconocido en Anorí por su trabajo como comunicador comunitario y por su participación en procesos sociales y de defensa de derechos humanos. Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, habían acompañado el seguimiento de su desaparición y pidieron que las autoridades esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido.

Tras conocerse el hallazgo, la FLIP manifestó sus condolencias a los familiares, colegas y comunidad de Hincapié y señaló que continuará haciendo seguimiento al caso. La organización también pidió que su labor como comunicador sea tenida en cuenta dentro de las líneas de investigación que adelanten las autoridades.

Otro elemento que genera interrogantes dentro del caso es el paradero del hombre que acompañó inicialmente a Julián el día de su desaparición. Información conocida posteriormente señala que este vecino también habría desaparecido, situación que deberá ser establecida por los investigadores y que podría aportar elementos para reconstruir las últimas horas conocidas del comunicador.

Las autoridades deberán completar la identificación mediante Medicina Legal y avanzar en la investigación para establecer qué ocurrió desde el momento en que Julián salió de su vivienda el 10 de septiembre hasta el hallazgo del cuerpo en La Chinca, así como determinar si hubo participación de terceros en su desaparición y muerte.