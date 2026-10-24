Su último vuelo: dragoneante del Inpec murió tras accidente de parapente

Judicial

Lo que comenzó como una jornada dedicada a una de sus mayores pasiones terminó en tragedia para Edward Stiven Castillo, un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien perdió la vida tras sufrir un accidente mientras practicaba parapente en Ibagué, Tolima.

De acuerdo con información conocida sobre el caso, el accidente se registró el jueves 22 de octubre, cuando el funcionario realizaba uno de sus vuelos. Por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, Castillo sufrió un incidente que le ocasionó graves lesiones y obligó a su traslado de urgencia a un centro asistencial.

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Según los reportes preliminares, varias personas acudieron a auxiliarlo y posteriormente fue llevado a la clínica Keralty, ubicada en el sector de la calle 60 de la capital tolimense. Allí recibió atención médica, pero su estado de salud se complicó y finalmente se confirmó su fallecimiento.

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Tras conocerse su muerte, comenzaron a circular mensajes de despedida de personas que compartieron diferentes momentos de su vida. Una de ellas fue Daniela Barreto, amiga cercana del funcionario, quien le dedicó unas palabras recordando su pasión por volar y la alegría con la que vivía cada experiencia.

"Te fuiste haciendo lo que más amabas, volar entre las nubes", expresó la joven en un mensaje que refleja el sentimiento de quienes hoy lamentan su inesperada partida.

El funcionario también había cursado sus estudios de bachillerato en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de Ibagué, donde hizo parte de la promoción de 2016.

Hasta el momento no se han conocido conclusiones oficiales que permitan establecer qué provocó el accidente. Tampoco se ha determinado públicamente si estuvo relacionado con las condiciones del vuelo, factores climáticos o alguna dificultad técnica.