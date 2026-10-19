La mataron frente a su casa y el perro que intentó detener a los sicarios también terminó muerto

Judicial

Un violento ataque sicarial ocurrido a plena luz del día terminó con la vida de una mujer de 50 años y de un perro que, al parecer, intentó enfrentarse a los responsables cuando escapaban del lugar. El doble hecho de violencia se registró durante la mañana del domingo 18 de octubre en Montería, Córdoba, y ha generado preocupación entre los habitantes del sector donde ocurrió el atentado.

La víctima fue identificada como Zaira Díaz Flórez, quien se encontraba en inmediaciones de su vivienda, ubicada en el barrio Nariño, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra ella. El ataque ocurrió aproximadamente a las 10:00 de la mañana del pasado domingo 18 de octubre, en el sector de la calle 38 con carrera 10, donde los disparos sorprendieron a las personas que se encontraban cerca.

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Según información conocida por medios locales, los agresores se acercaron a la mujer y uno de ellos le disparó en cuatro oportunidades, causándole heridas en diferentes partes del cuerpo. Tras el atentado, los responsables emprendieron la huida mientras familiares y allegados de la víctima intentaban auxiliarla. Díaz Flórez fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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Uno de los detalles que más ha llamado la atención de este caso ocurrió cuando los sicarios intentaban escapar. De acuerdo con las versiones conocidas, un perro que se encontraba en el sector habría reaccionado ante la presencia de los agresores e intentado enfrentarse a ellos, situación que provocó que también fuera atacado.

Los hombres le habrían disparado en repetidas ocasiones al animal, causándole la muerte en el mismo lugar. Algunas versiones señalan que el perro pertenecía a la víctima, aunque este detalle todavía no ha sido establecido oficialmente.

Después del ataque contra la mujer y el animal, los responsables consiguieron escapar. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la ruta que siguieron los agresores y determinar si existen cámaras de seguridad que permitan identificarlos.

Por ahora, unidades de investigación criminal trabajan en la reconstrucción de los hechos, la recopilación de testimonios y la revisión de los elementos encontrados en el lugar donde ocurrió el ataque.

Los investigadores buscan establecer quiénes participaron en el homicidio, cuáles fueron las circunstancias que motivaron el atentado y si otras personas estuvieron involucradas en su planificación.