Escucharon varios disparos y encontraron muerto a un guarda de seguridad en plena vía

Judicial

Un guarda de seguridad identificado como Alexis Estrada, de 39 años, fue asesinado durante un ataque con arma de fuego ocurrido la noche del jueves 30 de julio en el municipio de Circasia, Quindío.

El homicidio se presentó aproximadamente a las 9:20 de la noche, en una vía pública ubicada a la entrada de los barrios Medio Ambiente y El Poblado.

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De acuerdo con las primeras versiones entregadas por residentes del sectoral medio de comunicacion La crónica del quindío, varias detonaciones interrumpieron la tranquilidad de la zona. Cuando algunos habitantes salieron para verificar qué había sucedido, encontraron a Alexis tendido sobre la vía.

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El presunto responsable ya había escapado del lugar con rumbo desconocido. Hasta el momento no se ha establecido si actuó solo, si utilizó algún vehículo para huir o si sostuvo una discusión previa con la víctima.

Tras recibir el reporte, unidades de la estación de Policía de Circasia llegaron al sector y encontraron al hombre sin signos vitales.

Los uniformados acordonaron la escena con el propósito de preservar los posibles elementos materiales probatorios y evitar que fueran alterados por las personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, funcionarios del laboratorio móvil de criminalística realizaron la inspección técnica del cuerpo y adelantaron la búsqueda de evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrió el ataque.

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Las autoridades desplegaron operativos en diferentes sectores del municipio para localizar al agresor. Sin embargo, las labores iniciales no permitieron encontrarlo y hasta el momento no se han reportado capturas.

El cuerpo de Alexis Estrada fue trasladado a la morgue de Calarcá, donde funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal practicarán la necropsia para determinar las causas precisas de su muerte y establecer las características de las lesiones.

Por ahora, las autoridades no han revelado cuántos disparos recibió la víctima, las partes del cuerpo afectadas ni el tipo de arma utilizada.

Tampoco se conocen los móviles del homicidio. Los investigadores recopilan testimonios y analizan los elementos obtenidos en la escena para identificar al responsable y establecer si Alexis había recibido amenazas previamente.

Aunque la víctima trabajaba como guarda de seguridad, no se ha confirmado si se encontraba cumpliendo sus labores cuando fue atacada.

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