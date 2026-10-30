GirónSantanderJudicial

Impactante hallazgo en el río de Oro: un hombre fue encontrado sin vida

La víctima, que permanece sin identificar, fue encontrada parcialmente sumergida en el agua. Las autoridades investigan las circunstancias de su fallecimiento.

Publicado
Compartir WhatsApp Facebook X Telegram
Impactante hallazgo en el río de Oro: un hombre fue encontrado sin vida
Foto: Lo que pasa en Bucaramanga y Colombia/El cuerpo fue localizado en el río de Oro, a la altura de Carrizal Campestre, en Girón. Las causas del fallecimiento están por establecer.

El cuerpo sin vida de un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue encontrado durante la tarde de este viernes 30 de octubre en aguas del río de Oro, a la altura del sector de Carrizal Campestre, en jurisdicción de Girón, Santander. Según una de las versiones preliminares, la víctima presuntamente habría resbalado y sufrió un fuerte golpe en la cabeza quedado inconsciente antes de ser arrastrada por la corriente. Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

El hallazgo se registró aproximadamente a las 3:31 de la tarde, cuando un habitante de vivienda no formal alertó a una patrulla de la Policía que realizaba labores de vigilancia en el malecón del barrio San Antonio del Carrizal. Tras recibir la información, los uniformados se desplazaron hasta el sitio y encontraron el cuerpo boca abajo y sin aparentes signos de violencia.

Publicidad
FCV OCTUBRE

Hasta el lugar llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), encargados de adelantar la inspección judicial y recopilar los elementos necesarios para esclarecer lo sucedido.

Publicidad

Por ahora, las autoridades buscan establecer la identidad del hombre y reconstruir sus últimos movimientos para determinar cómo terminó en el afluente. El cuerpo será sometido a los procedimientos correspondientes de Medicina Legal, cuyos resultados permitirán conocer las causas de la muerte y establecer si se trató de un accidente u otro tipo de situación.

Lea también

David, Agricultor que fue arrastrado por la furia del río de Oro Girón David, Agricultor que fue arrastrado por la furia del río de Oro Hombre murió nueve días después de que le dieran una puñalada en la cabeza en Girón Girón Hombre murió nueve días después de que le dieran una puñalada en la cabeza en Girón Hombre murió en Girón al recibir cinco disparos, uno de ellos en la cabeza Girón Hombre murió en Girón al recibir cinco disparos, uno de ellos en la cabeza Gráfico informativo sobre la muerte del padre de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, en Pensilvania, Caldas Colombia Hallan sin vida en Caldas al papá de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez

Noticias relacionadas:

Carrizal Campestre CTI Medicina Legal Río de Oro San Antonio del Carrizal
Publicado por:
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp
¿Quiere ver primero nuestras noticias en Google? Agréguenos como fuente preferida en Google