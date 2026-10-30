Impactante hallazgo en el río de Oro: un hombre fue encontrado sin vida

Girón

El cuerpo sin vida de un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue encontrado durante la tarde de este viernes 30 de octubre en aguas del río de Oro, a la altura del sector de Carrizal Campestre, en jurisdicción de Girón, Santander. Según una de las versiones preliminares, la víctima presuntamente habría resbalado y sufrió un fuerte golpe en la cabeza quedado inconsciente antes de ser arrastrada por la corriente. Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

El hallazgo se registró aproximadamente a las 3:31 de la tarde, cuando un habitante de vivienda no formal alertó a una patrulla de la Policía que realizaba labores de vigilancia en el malecón del barrio San Antonio del Carrizal. Tras recibir la información, los uniformados se desplazaron hasta el sitio y encontraron el cuerpo boca abajo y sin aparentes signos de violencia.

Publicidad

Hasta el lugar llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), encargados de adelantar la inspección judicial y recopilar los elementos necesarios para esclarecer lo sucedido.

Publicidad

Por ahora, las autoridades buscan establecer la identidad del hombre y reconstruir sus últimos movimientos para determinar cómo terminó en el afluente. El cuerpo será sometido a los procedimientos correspondientes de Medicina Legal, cuyos resultados permitirán conocer las causas de la muerte y establecer si se trató de un accidente u otro tipo de situación.

