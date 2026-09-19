José intentó defender a su esposa y terminó muerto

Judicial

Una discusión terminó con la muerte de José Omar Villarraga, luego de que, según versiones entregadas por sus familiares, interviniera para defender a su esposa.

El hecho ocurrió en el corregimiento de Anaime, jurisdicción de Cajamarca, Tolima.

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De acuerdo con la información conocida por medios locales, José se encontraba compartiendo unas cervezas junto a su pareja cuando comenzó un fuerte altercado en el que ella se habría visto involucrada.

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Al percatarse de la situación, José decidió intervenir.

Según el relato de sus allegados, en medio de la confrontación apareció un hombre quien habría sacado una escopeta.

El señalado agresor habría disparado directamente contra José, impactándolo en el rostro.

La gravedad de la lesión provocó que el hombre muriera en el lugar.

Después de lo ocurrido, el presunto responsable escapó del sector y hasta el momento su paradero sería desconocido.

Familiares de José han pedido colaboración para ubicar al señalado responsable y reclaman que las autoridades avancen rápidamente en su búsqueda.

Los allegados también aseguran que el hombre señalado en este caso habría estado relacionado anteriormente con otro proceso judicial. Sin embargo, esta información deberá ser verificada oficialmente por las autoridades competentes.

Por ahora, investigadores adelantan las labores correspondientes para establecer con precisión cómo comenzó la discusión, quiénes participaron y las circunstancias exactas en las que José Omar Villarraga perdió la vida.

Las autoridades también deberán determinar la responsabilidad individual del hombre señalado por los familiares y establecer su ubicación.