Colombia

La Fiscalía General de la Nación imputó a siete integrantes del Ejército por presuntas irregularidades en el cobro de viáticos en un batallón de operaciones terrestres con sede en Cúcuta, Norte de Santander. Según el ente investigador, los hechos habrían generado una afectación superior a los $10 millones en recursos públicos.

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La investigación se centra en comisiones de servicio tramitadas entre enero y abril de 2025. La Fiscalía sostiene que algunos cobros habrían correspondido a desplazamientos que nunca se realizaron. En otros casos, las actividades reportadas habrían sido distintas de las que se autorizaron para el pago de los viáticos.

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Los informes de cumplimiento de esas comisiones están en el centro del caso. Según la hipótesis del ente acusador, los uniformados habrían presentado documentos en los que daban por cumplidos traslados o actividades que no coincidían con lo autorizado. Esos informes habrían servido de soporte para los cobros que ahora se investigan.

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Entre los imputados estaria un capitán y varios sargentos.

Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Los cargos se relacionan con la presunta apropiación de los recursos y con la información consignada en los documentos que respaldaron los cobros.

Ninguno de los siete militares aceptó los cargos. La imputación se conoció públicamente este martes 17 de noviembre de 2026, aunque los reportes consultados no precisaron la fecha en que se realizó la audiencia. Los investigados mantienen la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.