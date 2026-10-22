Santandereano, padre de gemelas fue asesinado a tiros y hallado debajo de un puente

Judicial

Un nuevo hecho de violencia enluta a una familia de Barrancabermeja. Manuel Duván Hernández Tovar, de 35 años, fue encontrado sin vida y con múltiples impactos de arma de fuego debajo de un puente en zona rural del municipio de Simití, en el sur de Bolívar. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

El hallazgo se registró durante la tarde del miércoles 21 de octubre, en la vereda Los Aceitunos, jurisdicción del corregimiento de San Luis. Según información preliminar, habitantes del sector encontraron el cuerpo debajo de la estructura y alertaron a la Policía. Al llegar al lugar, los uniformados y el personal encargado de la inspección judicial evidenciaron que el hombre presentaba varias heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

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La víctima era oriunda de Barrancabermeja, donde residía en el barrio Las Granjas. Se conoció que era padre de niñas gemelas y que desde hacía algún tiempo se encontraba trabajando en la región del sur de Bolívar.

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Tras realizar los procedimientos de inspección técnica en el lugar del hallazgo, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro del hospital de Simití, donde se adelantarían los trámites médico-legales correspondientes. La necropsia y demás actuaciones judiciales permitirán recopilar elementos que ayuden a establecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

Por el momento, las autoridades no han informado sobre personas capturadas ni han establecido públicamente los móviles del crimen. Tampoco se ha determinado si Manuel Duván fue atacado en el mismo sitio donde apareció su cuerpo o si fue trasladado hasta ese lugar después de los hechos.

La familia del santandereano espera respuestas de las autoridades y avances en las investigaciones que permitan establecer quiénes estuvieron detrás de su muerte.