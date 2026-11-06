Santander le apuesta al turismo comunitario: diez municipios mostrarán sus riquezas al mundo.

Santander

Santander busca abrir nuevas oportunidades para el turismo nacional e internacional a través de sus comunidades. La Gobernación presentó el programa Rutas de Identidad: Turismo Comunitario, una estrategia que inicialmente vincula a diez municipios del departamento y pretende convertir las tradiciones, la gastronomía, la historia y los atractivos naturales en experiencias para los visitantes.

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La iniciativa fue presentada con la participación de la primera dama departamental y la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander. El proyecto busca que sean los propios habitantes quienes lideren las actividades turísticas, compartan sus conocimientos y encuentren nuevas alternativas para fortalecer sus ingresos y dinamizar las economías locales.

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Entre los municipios vinculados se encuentran Betulia, Mogotes, Puente Nacional, Charta, Suratá, Guadalupe, San Vicente de Chucurí, Girón y Concepción. La estrategia contempla diez municipios en su primera etapa, aunque durante la presentación no se precisó el nombre del restante.

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De acuerdo con lo explicado por las autoridades departamentales, los territorios fueron seleccionados porque ya contaban con iniciativas turísticas desarrolladas por sus habitantes. Durante los últimos diez meses se adelantaron procesos de capacitación y fortalecimiento para consolidar una oferta que permita mostrar las particularidades culturales, históricas y naturales de cada municipio.

Experiencias que van más allá del turismo tradicional

La propuesta permitirá que los visitantes conozcan de primera mano cómo viven las comunidades santandereanas. Entre las actividades contempladas están las experiencias gastronómicas, las labores agrícolas, el avistamiento de fauna, la pesca, los recorridos por ríos y el acercamiento a las historias y tradiciones de los habitantes.

Uno de los principales objetivos es diversificar la oferta turística del departamento, tradicionalmente reconocida por destinos como el Cañón del Chicamocha y los Bosques de Pandora. Con esta iniciativa, las autoridades buscan que otros territorios también puedan atraer visitantes y aprovechar su potencial turístico.

Promoción nacional e internacional durante 2027

La Gobernación anunció que el programa tendrá continuidad durante 2027 mediante una estrategia de comercialización y promoción turística. Las rutas comunitarias serán incluidas en los espacios de participación del departamento en ferias y eventos especializados, con el propósito de ampliar su reconocimiento dentro y fuera del país.

Las autoridades destacaron que el proyecto fue concebido para mantenerse en el tiempo y no limitarse a las jornadas de capacitación. La intención es que las comunidades administren directamente sus iniciativas, fortalezcan el sentido de pertenencia por sus territorios y encuentren en el turismo una alternativa sostenible de desarrollo económico.

El Cañón del Chicamocha también abre nuevas oportunidades

Durante la presentación, la Secretaría de Cultura y Turismo resaltó el reciente reconocimiento internacional del Cañón del Chicamocha como uno de los 100 sitios de patrimonio geológico, un avance que fortalece la proyección turística de Santander.

La administración departamental señaló que continuará trabajando para avanzar hacia una eventual declaratoria como Geoparque Mundial de la Unesco, proceso que requiere articulación con la Universidad Industrial de Santander (UIS), las administraciones municipales y las comunidades.

Con estas iniciativas, Santander busca consolidarse como un destino turístico que combine sus paisajes naturales con la riqueza cultural de sus habitantes, promoviendo experiencias auténticas y nuevas oportunidades económicas en diferentes regiones del departamento.