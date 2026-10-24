VIDEO: Pintaban una fachada y encontraron la muerte: dos obreros murieron electrocutados

Judicial

Una tragedia laboral se registró este sábado 24 de octubre en el barrio Palermo, en Manizales, capital de Caldas, donde dos trabajadores perdieron la vida mientras adelantaban labores de pintura en la fachada de un edificio. Los hombres sufrieron una fuerte descarga eléctrica que les ocasionó la muerte en el lugar de los hechos.

Según información conocida por medios locales, los obreros se encontraban sobre un andamio metálico cuando una parte de la estructura habría presentado una falla y entrado en contacto con cables de alta tensión cercanos a la edificación. Esta situación habría provocado una descarga eléctrica que alcanzó a ambos trabajadores, sin que tuvieran oportunidad de recibir atención médica.

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La emergencia movilizó a unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) y personal de la Policía, quienes acudieron al lugar para atender la situación. Sin embargo, al verificar el estado de los trabajadores, se confirmó que ambos habían fallecido.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, las víctimas eran dos hombres de aproximadamente 40 y 54 años.

Los organismos de socorro adelantaron las labores de verificación de la escena y aislamiento del riesgo eléctrico, con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para permitir el ingreso de las autoridades judiciales, encargadas de realizar la inspección técnica de los cuerpos.

La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales informó que las autoridades competentes asumieron las investigaciones para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y determinar cómo se produjo el contacto de la estructura metálica con las líneas de alta tensión.