Encontraron sin vida a Carlos Arturo, hombre arrastrado por creciente de La Ruitoca en Girón

Girón

La búsqueda de un hombre que había desaparecido durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre, en medio de una creciente de la quebrada La Ruitoca, en Girón, Santander, terminó con una lamentable noticia. Carlos Arturo Gómez Pico, de 40 años, fue encontrado sin vida en la vereda La Barbosa, en el sector de la finca Los Mantilla.

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El hombre, conocido entre sus allegados como 'Pico', había desaparecido aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, cuando, al parecer, fue sorprendido por la fuerte corriente de la quebrada La Ruitoca, a la altura del sector de Acapulco.

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Las intensas lluvias que se registraron durante la noche del viernes y la madrugada del sábado provocaron un aumento considerable del caudal de este afluente, generando una situación de emergencia en la zona.

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Según la información preliminar, Carlos Arturo habría sido arrastrado por la corriente en circunstancias que todavía están por establecerse. En el lugar de la desaparición fue recuperada una motocicleta que estaría relacionada con el hecho.

Una vez se conoció la desaparición, unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca llegaron al sector para atender la emergencia y adelantar las labores de búsqueda.

Familiares y habitantes de la zona también se sumaron a los recorridos por diferentes puntos de la quebrada, mientras se esperaba el apoyo de la Defensa Civil.

Después de varias horas de búsqueda, el cuerpo de Carlos Arturo Gómez Pico fue localizado sin vida en la vereda La Barbosa, específicamente en el sector de la finca Los Mantilla, jurisdicción del municipio de Girón.

El hallazgo puso fin a la incertidumbre sobre su paradero y confirmó el trágico desenlace de esta emergencia ocasionada en medio de las fuertes lluvias.

Videos conocidos por Lo Que Pasa en Bucaramanga muestran la fuerza con la que descendían las aguas de la quebrada La Ruitoca durante la madrugada del sábado.

Las precipitaciones registradas en diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga ocasionaron crecientes, inundaciones y otras emergencias que afectaron la movilidad y generaron preocupación entre las comunidades.