Alba Rocío pidió ayuda desde una ventana antes de morir

Ibagué

Los gritos de auxilio de Alba Rocío Pérez, de 53 años, alertaron a los vecinos del barrio Bella Suiza, en Ibagué. La mujer habría intentado pedir ayuda desde una ventana de su vivienda, donde minutos después fue encontrada inconsciente por uniformados de la Policía. Su muerte es investigada como un presunto feminicidio y su compañero sentimental fue capturado.

De acuerdo con las versiones conocidas, Alba Rocío se encontraba dentro del inmueble cuando comenzó a pedir ayuda. Uno de sus vecinos aseguró que la puerta de la vivienda estaba cerrada con un candado, situación que, al parecer, le habría impedido salir. Ante los gritos, un ciudadano se comunicó con la Policía Metropolitana de Ibagué, que llegó al sector para atender la emergencia.

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Cuando los uniformados ingresaron a la casa, encontraron a la mujer inconsciente, y a un hombre señalado como su compañero sentimental, con varias lesiones en el cuerpo y un arma cortopunzante. Según el reporte conocido por medios locales, el hombre presuntamente se habría ocasionado las heridas. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales, pero Alba Rocío ingresó sin signos vitales a la clínica Keralty. Entretanto, Salgado quedó bajo atención médica y en condición de capturado.

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Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que la mujer habría perdido la vida por asfixia mecánica, aunque esta circunstancia deberá ser confirmada mediante los estudios de Medicina Legal.

Con el paso de las horas también se conocieron testimonios de familiares que señalaron presuntos episodios de maltrato durante la relación. Según estos relatos, la pareja se habría separado, pero el hombre continuaba frecuentando la vivienda. Alba Rocío era madre de cuatro hijos adultos y se dedicaba al cuidado de personas mayores, una labor por la que era conocida entre sus allegados.

Por ahora, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelanta las diligencias para reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda, mientras la Fiscalía deberá establecer las responsabilidades penales correspondientes y determinar si los hechos configuran el delito de feminicidio.