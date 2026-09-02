Barrancabermeja

Mujer fue asesinada cruelmente mientras su hijo de 14 años estaba en la vivienda

Génesis Grineydys Rojas García, de 34 años, ingresó con múltiples heridas a la Clínica Magdalena. La principal hipótesis señala a su expareja como presunto responsable.

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Mujer fue asesinada cruelmente mientras su hijo de 14 años estaba en la vivienda
Génesis Grineydys Rojas García, de 34 años, murió luego de ingresar gravemente herida a la Clínica Magdalena.

Las autoridades investigan la muerte de Génesis Grineydys Rojas García, de 34 años, quien falleció este martes 1 de septiembre luego de resultar gravemente herida en un hecho ocurrido al interior de una vivienda del barrio Tres Unidos, en Barrancabermeja.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Nacional, la mujer fue trasladada hasta la Clínica Magdalena con múltiples lesiones ocasionadas, al parecer, con un arma cortopunzante.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Génesis murió debido a la gravedad de las heridas.

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Según las primeras indagaciones y testimonios recopilados por las autoridades, el hecho se habría registrado en una vivienda ubicada en inmediaciones de la carrera 34 con calle 42.

La principal línea de investigación apunta a la expareja sentimental de la víctima como presunto responsable de la agresión.

Se conoció que el hombre habría abandonado el lugar después de lo ocurrido.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su captura.

En la vivienda también se encontraba un adolescente de 14 años, quien sería hijo de Génesis.

Tras conocerse el caso, la Policía activó la ruta de protección correspondiente y el menor quedó bajo medida de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Las autoridades deberán establecer si el adolescente presenció directamente lo ocurrido y garantizar su acompañamiento integral dentro del proceso.

La investigación busca reconstruir los minutos previos a la agresión y establecer qué habría provocado el ataque.

También será necesario determinar si existían antecedentes de conflictos, amenazas o episodios previos entre la víctima y su expareja.

Por ahora, la responsabilidad del señalado deberá ser establecida por las autoridades judiciales dentro del proceso correspondiente.

La Policía continúa adelantando labores para ubicar al presunto agresor, mientras investigadores recopilan testimonios, elementos materiales probatorios y posibles registros de cámaras de seguridad del sector.

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