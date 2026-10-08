Dos casos contra adultas mayores conmocionan a Colombia: una falleció y otra sobrevivió.

Colombia

Dos casos de violencia contra mujeres adultas mayores han generado conmoción en Colombia durante los últimos días. Aunque se trata de hechos aislados, ocurridos en diferentes regiones del país, ambos tienen en común la gravedad de las agresiones denunciadas. Uno de los episodios se registró en San Vicente de Chucurí, Santander, donde una mujer de 70 años sobrevivió a un presunto acceso carnal violento, mientras que el otro ocurrió en San Bernardo, Nariño, donde una campesina de 72 años perdió la vida después de ser encontrada en delicadas condiciones de salud y con aparentes signos de violencia.

El caso de Santander ocurrió el pasado lunes 5 de octubre, hacia las 5:20 de la mañana, cuando una adulta mayor realizaba una caminata por la vía que conduce al Batallón de Infantería N.º 40 Luciano D'Elhuyar, en zona rural de San Vicente de Chucurí. Según las investigaciones, la mujer habría sido interceptada por un hombre que presuntamente cometió el delito de acceso carnal violento. Tras conocerse la denuncia, la víctima recibió atención médica y las autoridades iniciaron las labores de investigación, que permitieron capturar el miércoles 7 de octubre a un hombre de 28 años en el sector Placitas, mediante una orden judicial.

Por otra parte, en el municipio de San Bernardo, Nariño, se conoció el caso de Blanca Emeria Pardo Rosero, una campesina de 72 años que fue encontrada el pasado 29 de agosto en un potrero de la vereda Plazuelas, donde acostumbraba realizar labores del campo. La mujer presentaba múltiples lesiones, hipotermia y posibles signos de acceso carnal violento, por lo que fue auxiliada por sus familiares y trasladada inicialmente a un centro asistencial del municipio. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue remitida a un hospital de Pasto, donde falleció el 30 de agosto, sin que hasta el momento se hayan esclarecido completamente las circunstancias de lo sucedido.

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La historia de Blanca ha generado especial conmoción luego de que sus familiares hicieran público el caso y solicitaran avances en las investigaciones. La adulta mayor era madre de seis hijos y dedicaba parte de su vida a las labores agrícolas y a la elaboración de quesos. Sus familiares aseguran que todavía esperan respuestas sobre lo ocurrido y que las autoridades logren identificar a la persona responsable. Entretanto, en Santander, el hombre capturado quedó a disposición de la justicia, que deberá determinar su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen, respetando las garantías del debido proceso.

Las denuncias han puesto nuevamente sobre la mesa la preocupación por la seguridad y protección de las mujeres adultas mayores en Colombia. Mientras en San Vicente de Chucurí las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el hombre capturado, en Nariño los familiares de Blanca Pardo continúan reclamando justicia y resultados que permitan esclarecer su muerte. Ambos hechos permanecen bajo la atención de las autoridades competentes.

