Tres disparos y una moto incendiada: investigan muerte de joven en Santander

Santander

La muerte de una joven de 22 años en Puerto Wilches, Santander, ha generado conmoción entre los habitantes del Magdalena Medio. Lo que inicialmente fue reportado como un posible accidente de tránsito tomó un nuevo rumbo luego de conocerse información sobre heridas ocasionadas por arma de fuego y el hallazgo de una motocicleta incendiada.

La víctima fue identificada como Gerlein Giovanna Joya Ibáñez, de 22 años. Según las primeras versiones, el hecho ocurrió en inmediaciones del sector conocido como La Llanta Amarilla, en el kilómetro 8 de la vía que conduce hacia Puerto Wilches. Las circunstancias en las que perdió la vida continúan siendo materia de investigación.

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Sin embargo, una denuncia realizada por la concejal Erika Johana Passos abrió una nueva línea de atención sobre este caso. De acuerdo con lo manifestado por la cabildante, la joven habría decidido terminar una relación sentimental días antes de lo ocurrido. Posteriormente, su expareja presuntamente la habría interceptado cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo.

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La concejal solicitó que el caso no quede en la impunidad y que se adelanten las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Asimismo, pidió fortalecer las medidas de protección frente a los hechos de violencia contra las mujeres, especialmente cuando existen situaciones relacionadas con la terminación de una relación sentimental.

Por ahora, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades, establecer el móvil del hecho y definir si existen elementos suficientes para investigarlo como feminicidio.