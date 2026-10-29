“Levántate y dame un abrazo”: el dolor de una madre tras perder a su hija de 19 años

Barranquilla

Una joven motociclista de apenas 19 años perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito registrado durante la mañana de este jueves 29 de octubre, en el norte de Barranquilla. La víctima fue identificada preliminarmente como Sharith Nicole Trujillo Jiménez, quien terminó debajo de un bus de servicio público luego de verse involucrada en una colisión con otros vehículos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:40 de la mañana, en la carrera 46, entre calles 82 y 84, frente a las instalaciones de la Secretaría de Tránsito de Barranquilla. La joven se movilizaba en una motocicleta Bajaj Pulsar NS 200, de color morado, cuando se presentó el accidente en el que también estuvieron involucrados un automóvil Nissan Versa gris y un bus de transporte público.

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De acuerdo con las primeras versiones, la motocicleta habría tenido contacto con el automóvil particular, lo que provocó que la conductora perdiera el equilibrio y cayera sobre el carril por donde circulaba el bus. La joven terminó debajo del vehículo de pasajeros y falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

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Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando la madre de Sharith llegó al lugar del accidente y recibió la noticia del fallecimiento de su hija. Después de que los organismos judiciales realizaran la inspección técnica del cuerpo, la mujer se acercó al vehículo forense para despedirse de la joven.

“Levántate y dame un abrazo, ve con Dios, mi niña hermosa”, expresó entre lágrimas, según los testimonios recogidos por medios locales. La escena reflejó el profundo dolor de una familia que perdió a uno de sus seres queridos de manera inesperada.

Se conoció, además, que la joven era aficionada al motociclismo y acostumbraba compartir en sus redes sociales videos conduciendo motocicletas, incluida aquella en la que se desplazaba cuando ocurrió el accidente.

Al lugar llegaron unidades de la Policía y organismos de tránsito para adelantar la inspección judicial, recopilar información y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.