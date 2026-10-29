Atropelló a un ciclista y siguió su camino: todo quedó grabado en video

Floridablanca

Un preocupante hecho quedó registrado en una cámara de seguridad en el sector de Acapulco, jurisdicción de Floridablanca, Santander, donde un ciclista fue atropellado por un vehículo particular cuyo conductor continuó su recorrido sin detenerse a prestarle ayuda.

De acuerdo con las imágenes, que registran la fecha del jueves 29 de octubre de 2026, sobre las 10:38 de la mañana, el ciclista se movilizaba por un costado de la vía cuando un automóvil blanco se aproximó e impactó al deportista, quien terminó cayendo junto con su bicicleta a un costado de la calzada.

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🚨 ¡Lo atropelló y siguió su camino! Una cámara de seguridad captó el momento en que un automóvil blanco impactó a un ciclista en el sector de Acapulco, Floridablanca. El conductor abandonó el lugar. Ciudadanos piden a las autoridades investigar lo ocurrido. https://t.co/yl8TiiYi1T — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) October 30, 2026

Lo que más llama la atención de la grabación es que, después del incidente, el conductor continuó su recorrido y abandonó el lugar sin que se observe algún intento de auxiliar al afectado.

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Por ahora, se desconoce el estado de salud del deportista, así como las circunstancias exactas que ocasionaron el siniestro vial. La grabación podría convertirse en una pieza importante para esclarecer lo sucedido e identificar a la persona que conducía el automóvil.

Ante esta situación, se hace un llamado a la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca y a la Policía Metropolitana de Bucaramanga para que verifiquen los hechos, establezcan las responsabilidades correspondientes y determinen si se presentó una omisión de auxilio.