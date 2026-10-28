Una mujer salió en su motocicleta y terminó sin vida: buscan al conductor de un camión.

Accidentes

Una mujer que se movilizaba en motocicleta perdió la vida en un accidente de tránsito registrado la noche del martes 27 de octubre, en el sector de La Conejera, al noroccidente de Bogotá. Según información preliminar, la víctima se desplazaba por la vía que comunica a la capital del país con el municipio de Cota, Cundinamarca, cuando habría sido impactada por un vehículo de carga cuyo conductor, al parecer, continuó su recorrido sin detenerse.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:00 de la noche. De acuerdo con las versiones entregadas por algunos testigos, el camión habría golpeado a la motociclista, provocando que cayera sobre el pavimento. Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer falleció en el lugar. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente todavía son materia de investigación por parte de las autoridades.

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Tras lo sucedido, unidades de tránsito y personal de criminalística llegaron al sitio para adelantar la inspección técnica y recopilar los elementos necesarios para esclarecer el caso. Entre las labores investigativas se encuentra la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios que permitan establecer las características del vehículo involucrado, reconstruir lo ocurrido e identificar al conductor que presuntamente abandonó el lugar.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente la identidad de la mujer ni han confirmado la ubicación del conductor del camión. Los investigadores continúan adelantando las verificaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro y establecer las posibles responsabilidades. El caso permanece bajo investigación.