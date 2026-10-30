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Pablo Alexis murió tras ataque a bala en Girón; otro hombre resultó herido

El hombre, de 41 años, perdió la vida durante un hecho violento ocurrido en el barrio Las Marías. Un joven de 22 años también resultó herido, mientras las autoridades buscan a los responsables.

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Foto: Lo que pasa en Bucaramanga / Pablo Alexis Castañeda, conocido como ‘Rolo’, murió tras ataque a bala en Girón
Pablo Alexis Castañeda, de 41 años, murió tras un ataque a bala ocurrido en el barrio Las Marías de Girón. Otro hombre, de 22 años, resultó herido.

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche del jueves 29 de octubre en el municipio de Girón, Santander, donde un ataque con arma de fuego dejó un hombre muerto y otro herido. El caso ocurrió hacia las 10:00 de la noche, en el barrio Las Marías del municipo de Giron.

La víctima fatal fue identificada como Pablo Alexis Castañeda, de 41 años, conocido con el alias de ‘Rolo, quien fue trasladado hasta la Clínica de Girón, donde el personal médico confirmó que había ingresado sin signos vitales. En el mismo hecho resultó lesionado un joven de 22 años, quien recibió dos impactos de bala en el glúteo derecho. Según informacion conocida, el herido se encuentra estable y permanece bajo atención médica.

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De acuerdo con la información conocida, los hechos comenzaron cuando uniformados que patrullaban por la carrera 26 escucharon varias detonaciones y observaron una motocicleta que salía de una zona peatonal. Ante esta situación, iniciaron un seguimiento a sus ocupantes, quienes se desplazaron hasta el barrio Villa de los Caballeros, donde abandonaron el vehículo y emprendieron la huida a pie por una zona boscosa, logrando escapar de los policías.

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Mientras se desarrollaba el seguimiento, otras unidades policiales llegaron al barrio Las Marías y encontraron a los dos hombres lesionados. Debido a la gravedad los dos hombres fueron trasladados de inmediato al hospital de Giron, donde se confirmó el fallecimiento de Castañeda y se brindó atención al joven de 22 años que sobrevivió al ataque.

Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron labores de investigación, y revisión de cámaras de seguridad del sector, con el propósito de reconstruir los momentos previos al hecho e identificar a los responsables. Por ahora, no se ha establecido oficialmente el móvil del ataque ni la posible relación de los ocupantes de la motocicleta con lo sucedido.

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades avanzan en la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este nuevo hecho de violencia registrado en el municipio de Girón.

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