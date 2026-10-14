Por presuntos celos, hombre habría asesinado a Lorena y atacado a su mamá

Judicial

Un nuevo caso de presunto feminicidio ha generado indignación en el departamento de Risaralda, luego de que una mujer de 30 años perdiera la vida tras ser atacada con arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental, en medio de una discusión registrada dentro de una vivienda del municipio de Quinchía. La víctima fue identificada en los primeros reportes como Lorena Manzo, aunque información local más reciente señala que su nombre completo sería Yeni Lorena Manso. Durante el hecho, la madre de la mujer también resultó herida cuando, al parecer, intentó intervenir para proteger a su hija.

El episodio de violencia ocurrió durante la noche del lunes 12 de octubre, en el sector conocido como Gobia Parte Alta, donde, según información preliminar, la pareja habría protagonizado una fuerte discusión por motivos que ahora son materia de investigación. Las primeras versiones indican que el hombre habría realizado varios reclamos relacionados con presuntos celos y, posteriormente, habría utilizado un arma cortopunzante para agredir a la mujer en repetidas oportunidades.

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De acuerdo con un reporte policial divulgado por medios regionales, los hechos se registraron aproximadamente a las 9:05 de la noche. La víctima sufrió cuatro heridas con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo, entre ellas el pecho y el cuello. La gravedad de las lesiones obligó a su traslado de urgencia al hospital Nazareth de Quinchía, donde se confirmó su fallecimiento. Algunos reportes señalan que ingresó sin signos vitales, mientras que la información atribuida a la Policía indica que murió durante la atención médica, diferencia que deberá ser aclarada oficialmente.

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Uno de los aspectos más dolorosos de este caso es que la violencia también alcanzó a la madre de Lorena, quien, según las primeras versiones, se encontraba en la vivienda cuando se produjo el ataque. Al percatarse de la agresión contra su hija, habría intentado intervenir para detener al hombre, pero terminó siendo lesionada con el arma que este presuntamente utilizó.

Hasta el momento no se ha conocido un parte médico oficial que permita establecer la gravedad de las heridas de la madre ni su evolución. Sin embargo, su participación en los hechos hace parte de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Las autoridades también buscan esclarecer qué originó la discusión. Aunque algunos reportes mencionan un posible episodio de celos, esta circunstancia continúa siendo una hipótesis y no puede considerarse una explicación definitiva del crimen. La investigación deberá establecer si existían antecedentes de amenazas, agresiones o situaciones de violencia dentro de la relación.

La Policía de Risaralda reportó la captura en flagrancia de un hombre de 27 años, quien sería la pareja sentimental de la víctima. El procedimiento se adelantó después de conocerse la agresión y permitió dejar al señalado a disposición de las autoridades judiciales.

El coronel Jaime Enrique Higgins, comandante de la Policía de Risaralda, confirmó que la mujer falleció como consecuencia de las heridas ocasionadas con arma blanca durante un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido la noche del lunes. El oficial también informó que el capturado registra anotaciones judiciales por lesiones personales, circunstancia que deberá ser valorada dentro de las investigaciones.

El señalado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de establecer la calificación jurídica de los hechos y presentar los elementos probatorios ante un juez de control de garantías.