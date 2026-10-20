Escuchó los gritos de su vecina, salió a defenderla y terminó pagando con su propia vida

Bogotá

Lo que comenzó como un intento de ayudar a una vecina que pedía auxilio terminó convirtiéndose en una tragedia. Vanessa Isabel Vera, de 46 años, falleció después de ser atacada con un arma blanca cuando intentaba intervenir en un presunto caso de violencia intrafamiliar ocurrido en el norte de Bogotá. La mujer permaneció durante dos días bajo atención médica, pero las graves heridas que sufrió terminaron provocando su muerte.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado 17 de octubre, aproximadamente a las 2:00 de la mañana, en un conjunto residencial del barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén. Según versiones entregadas por sus familiares a medios locales, Vanessa se encontraba en su apartamento cuando escuchó los gritos de auxilio de una vecina que, al parecer, estaba siendo agredida por su compañero sentimental. Ante la situación, decidió salir para intentar ayudarla, sin imaginar que ella también terminaría siendo víctima de un violento ataque.

Publicidad

De acuerdo con los testimonios conocidos, la mujer se acercó hasta el apartamento de donde provenían los gritos y tocó la puerta para verificar lo que sucedía. En ese momento, un hombre de 31 años, señalado de estar involucrado en la presunta agresión contra su pareja, habría salido con un cuchillo y atacado a Vanessa, causándole una grave herida en el cuello que comprometió su tráquea y sus cuerdas vocales.

Publicidad

Tras el ataque, Vanessa quedó gravemente herida y perdió una considerable cantidad de sangre. Sus familiares relataron que la lesión fue tan delicada que presentó complicaciones cardíacas y tuvo que ser reanimada por el personal médico que la atendió.

La mujer fue sometida a una cirugía de urgencia y posteriormente permaneció internada en una Unidad de Cuidados Intensivos, donde los especialistas intentaron estabilizarla. Sin embargo, su estado de salud continuó deteriorándose debido a las complicaciones derivadas de la agresión.

Finalmente, el lunes 19 de octubre se confirmó su fallecimiento, noticia que causó dolor entre sus familiares, amigos y personas que conocieron las circunstancias en las que resultó herida. Vanessa había intervenido con la intención de auxiliar a otra mujer que presuntamente se encontraba en peligro.

Otro de los aspectos que investigan las autoridades tiene que ver con la forma en que el señalado responsable abandonó el lugar después del ataque. Según la información entregada por familiares de Vanessa, el hombre habría regresado al apartamento y posteriormente escapado acompañado por su pareja y sus hijos menores de edad.

Los allegados de la víctima también señalaron que la mujer que inicialmente habría sido objeto de la agresión salió del lugar bajo presuntas amenazas. Estas circunstancias forman parte de las versiones que deberán ser verificadas por los investigadores para establecer lo ocurrido antes y después del ataque.

La muerte de Vanessa también ha generado cuestionamientos por parte de sus familiares frente al tratamiento judicial que inicialmente habría recibido la agresión.

Nathaly Vera, hermana de la víctima, denunció públicamente que, mientras Vanessa permanecía hospitalizada, la familia recibió información según la cual el caso estaba siendo manejado como lesiones personales y no como tentativa de homicidio. De acuerdo con su relato, esta situación habría dificultado que se adoptaran medidas inmediatas para capturar al señalado agresor.

Sin embargo, esta versión corresponde a una denuncia de los familiares y no permite establecer, por sí sola, que las autoridades judiciales hayan actuado de manera irregular. Con el fallecimiento de Vanessa, será la Fiscalía la encargada de determinar la calificación jurídica correspondiente y las posibles responsabilidades penales.