Su pequeña hija habría visto todo: Angie Luna fue encontrada sin vida.

Colombia

Una niña de seis años quedó en medio de un doloroso caso que es investigado por las autoridades. Su madre, Angie Alejandra Luna Rivera, de 26 años, fue encontrada sin vida dentro de una vivienda y presentaba heridas que, de acuerdo con las primeras verificaciones, habrían sido ocasionadas con un elemento cortopunzante.

Los hechos fueron conocidos durante la mañana del jueves 1 de octubre en el sector Los Tanques, en Duitama, Boyacá. Organismos de socorro acudieron al inmueble tras recibir una llamada de emergencia y, al llegar, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales. Angie era oriunda de Arauca y llevaba poco tiempo residiendo en esa vivienda.

Uno de los detalles más delicados tiene que ver con su hija. Según el relato entregado por Zayda Aguilera, abogada y defensora de derechos humanos que acompaña el caso, la pequeña habría presenciado lo ocurrido con su mamá. Posteriormente, al notar que Angie no reaccionaba, habría salido de la vivienda para buscar ayuda entre los vecinos.

Publicidad

Las versiones conocidas hasta el momento señalan a la pareja sentimental de Angie como principal sospechoso. Sin embargo, su responsabilidad deberá ser establecida por las autoridades judiciales. Policía y Fiscalía recopilan testimonios y otros elementos que permitan reconstruir las últimas horas de la joven e identificar plenamente a quien estaría detrás del crimen.

La niña quedó bajo protección de las autoridades y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras recibe acompañamiento y se adelantan las actuaciones necesarias para garantizar sus derechos.

El cuerpo de Angie quedó a disposición de Medicina Legal. Entretanto, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda y ubicar al presunto responsable.