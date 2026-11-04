David Ospina anuncia su retiro del fútbol profesional tras 20 años de una histórica carrera

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El fútbol colombiano despide a uno de sus grandes referentes. David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años, poniendo fin a una trayectoria de aproximadamente dos décadas en la que defendió las camisetas de importantes clubes internacionales y se convirtió en uno de los jugadores más representativos de la Selección Colombia.

El anuncio se conoció durante el lanzamiento de Ospina, el rey David, un documental de Teleantioquia que recorre su historia personal y deportiva. En medio del evento, el guardameta compartió un emotivo mensaje en el que recordó sus inicios, agradeció a quienes lo acompañaron y confirmó su despedida definitiva de las canchas.

“Estas palabras son mi carta de despedida como futbolista profesional; no me doy por vencido, me doy por agradecido. Ha sido un hermoso viaje”, expresó el arquero antioqueño.

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La despedida de Ospina llega después de varios años en los que enfrentó dificultades físicas, especialmente por una lesión en el codo derecho sufrida durante su etapa en el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Aunque intentó continuar su carrera, las molestias y los procesos de recuperación condicionaron su actividad deportiva. Finalmente, decidió cerrar esta etapa después de una extensa trayectoria en el fútbol profesional.

David Ospina comenzó su carrera en Atlético Nacional, equipo con el que debutó siendo adolescente. Su talento lo llevó en 2008 al fútbol europeo, donde defendió los colores del Niza de Francia, el Arsenal de Inglaterra y el Napoli de Italia.

Posteriormente, jugó en el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde compartió equipo con Cristiano Ronaldo, antes de regresar a Atlético Nacional en 2024.

Con la Selección Colombia disputó 131 partidos internacionales y fue protagonista de los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. Su participación en Brasil quedó especialmente marcada por la histórica clasificación del combinado nacional a los cuartos de final.

Durante su carrera conquistó títulos nacionales e internacionales y se consolidó como uno de los arqueros más destacados en la historia del fútbol colombiano.

En su mensaje, Ospina recordó al niño que comenzó a jugar como arquero porque hacía falta alguien que ocupara esa posición, sin imaginar que aquella decisión lo llevaría a los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Su despedida coincide con la presentación de una producción audiovisual dedicada a su historia, que permitirá a los aficionados conocer diferentes momentos de su trayectoria y su vida fuera de las canchas.

Con su retiro, David Ospina cierra una etapa que dejó importantes recuerdos entre los seguidores de la Selección Colombia, especialmente por sus atajadas, liderazgo y participación en una de las generaciones más reconocidas del fútbol nacional.