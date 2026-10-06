Colombia venció 2-0 a Perú en Miami y cerró la fecha FIFA con triunfo

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La Selección Colombia cerró la fecha FIFA de octubre con una victoria. Este martes 6 de octubre, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 2-0 a Perú en el Nu Stadium de Miami (Estados Unidos), en el tercer y último partido amistoso de su gira, que antes incluyó compromisos ante México (1-1) y Paraguay.

Los goles fueron obra de Samuel Velásquez y Daniel Arcila, quienes marcaron por primera vez con la camiseta de la Tricolor.

Un primer tiempo trabado

Colombia no encontró claridad durante la primera mitad. Perú, que llegó a Miami bajo el mando del brasileño Mano Menezes, tuvo las aproximaciones más peligrosas en los primeros minutos, con un remate de Johnny Vidales y un cabezazo de Piero Magallanes que pasaron cerca del arco de Kevin Mier.

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Velásquez abrió el marcador

El panorama cambió en el complemento. Al minuto 56, tras un centro al área que el arquero Pedro Gallese alcanzó a rechazar, el balón le quedó a Samuel Velásquez, quien remató de zurda para poner el 1-0.

Pasada la hora de juego, Perú se quedó con diez hombres por la expulsión del defensor Miguel Araujo, y desde ese momento Colombia se adueñó de la pelota. Gallese evitó una diferencia mayor con varias atajadas, pero en el tiempo de reposición, al 90+2, el recién ingresado Daniel Arcila recibió cerca del área y definió para sellar el 2-0.

Así formó Colombia

Titulares: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Kevin Andrade, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Jhon Solís; Jhon Arias, Yaser Asprilla, Carlos Andrés Gómez; Luis Javier Suárez.

Ingresaron: Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Daniel Arcila, Kevin Viveros, Camilo Durán, Richard Ríos y Álvaro Angulo.

DT: Néstor Lorenzo.

Un cierre que da aire

El triunfo le permite al cuerpo técnico cerrar la concentración en Estados Unidos con un resultado positivo y con la buena noticia de los primeros goles de dos jugadores que apenas comienzan su camino en la Selección. Con este partido, Colombia terminó su actividad de la fecha FIFA de septiembre y octubre de 2026.

Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF).