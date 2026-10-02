Colombia vs. Paraguay hoy: hora, dónde ver y alineaciones del amistoso de la Selección

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La Selección Colombia enfrenta este viernes 2 de octubre a Paraguay en su segundo partido amistoso de la fecha FIFA. El juego será a las 7:00 p.m., hora de Colombia, en el Sports Illustrated Stadium (antes Red Bull Arena) de Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Es el segundo compromiso del equipo de Néstor Lorenzo después del Mundial 2026 y una nueva oportunidad para seguir probando jugadores jóvenes en lo que en el entorno de la Tricolor ya llaman una "nueva etapa".

¿A qué hora juega Colombia vs. Paraguay y dónde verlo?

Fecha: viernes 2 de octubre de 2026.

viernes 2 de octubre de 2026. Hora: 7:00 p.m. (Colombia).

7:00 p.m. (Colombia). Estadio: Sports Illustrated Stadium, Harrison (Nueva Jersey).

Sports Illustrated Stadium, Harrison (Nueva Jersey). Televisión: Caracol Televisión y Canal RCN, con señal abierta.

Caracol Televisión y Canal RCN, con señal abierta. En línea: GolCaracol.com, Ditu, la app de RCN y los canales de YouTube de ambos canales.

Así llega la Selección Colombia

Colombia viene de empatar 1-1 con México el pasado 26 de septiembre. Luis Javier Suárez abrió el marcador de cabeza al minuto 9 y Gilberto Mora igualó para los mexicanos al minuto 62.

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Para esta fecha FIFA Lorenzo no cuenta con dos de sus figuras más reconocidas: James Rodríguez y Luis Díaz no hacen parte de la convocatoria. Por eso, el técnico argentino tendría novedades en el once, con Yáser Asprilla y Kevin Viveros como las caras nuevas más probables en el frente de ataque.

El cuerpo técnico sigue trabajando tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2026, cuando Colombia cayó ante Suiza en la definición por penales (4-3) luego de un 0-0 en 120 minutos. Lorenzo continuó al frente del equipo y ahora busca ajustar su idea de juego con una base renovada.

Posible alineación de Colombia

Según la prensa deportiva nacional, Lorenzo armaría un 4-2-3-1 con: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Richard Ríos; Yáser Asprilla, Jhon Arias, Carlos Andrés Gómez; Kevin Viveros.

Así llega Paraguay

La Albirroja, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, llega con confianza tras vencer 2-0 a Bolivia en su primer amistoso de la fecha, con doblete de Miguel Almirón. Su posible formación en 4-3-3 sería: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza; Miguel Almirón, Julio Enciso, Robert Morales.

Historial reciente: Colombia, invicta ante Paraguay

La Tricolor no pierde con Paraguay en sus últimos cinco enfrentamientos: suma tres victorias y dos empates. Entre los más recientes están el 2-1 en la Copa América de 2024, el 1-0 en Asunción por Eliminatorias en noviembre de 2023 y el 2-2 de marzo de 2025, también por Eliminatorias.

¿Qué se juega Colombia?

Aunque es un amistoso, el partido sirve para que Lorenzo mida a los jugadores que buscan ganarse un lugar en el nuevo ciclo y para corregir lo que dejó el empate con México. Paraguay, con una base que se mantiene desde las Eliminatorias, será una prueba física y táctica exigente para la nueva generación de la Selección.