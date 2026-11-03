Le tocaron la puerta, preguntaron por ella y la asesinaron en su propia casa

Valle del Cauca

Adna Karina Torres Cardona, de 40 años, conocida entre sus familiares y amigos como ‘La Mona’, fue asesinada en el barrio Bellavista de Cartago, norte del Valle del Cauca. La mujer, que trabajaba como mototaxista, había regresado a su vivienda para almorzar cuando dos hombres llegaron en motocicleta, preguntaron por ella y, al parecer, utilizaron la excusa de un cobro para conseguir que se acercara a una ventana.

El ataque ocurrió en el sector conocido como La 83, cerca de los límites entre los barrios Bellavista y Camellón del Quindío. Según las primeras versiones, los desconocidos llegaron poco después de que Adna Karina entrara a su casa y comenzaron a llamarla por su nombre desde el exterior.

La mujer se acercó a una de las ventanas para saber quiénes la estaban buscando. En ese momento, uno de los hombres sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, causándole heridas de gravedad.

Publicidad

Adna Karina quedó tendida en la sala de su vivienda y falleció en el lugar. Los responsables escaparon en la motocicleta en la que habían llegado, sin que hasta el momento se conozca información sobre su paradero.

Uno de los detalles que se conocieron después del asesinato es que ‘La Mona’, como era llamada cariñosamente, al parecer había recibido amenazas contra su vida.

Esta información fue divulgada por medios regionales, pero todavía no se conoce quiénes habrían realizado las intimidaciones, cuándo ocurrieron ni si la mujer había denunciado formalmente lo sucedido.

Las autoridades deberán establecer si esos posibles antecedentes tienen alguna relación con el ataque o si existen otras circunstancias que permitan explicar por qué los agresores llegaron directamente hasta su residencia.