La muerte lo sorprendió trabajando: una llanta explotó y acabó con su vida

Judicial

Un trágico accidente laboral cobró la vida de un joven de 22 años en zona rural del municipio de Manaure, departamento del Cesar. La víctima, identificada como Rafael David Luquez Olaya, falleció en la mañana del jueves 22 de octubre cuando realizaba labores de mantenimiento en una máquina pesada utilizada para trabajos viales.

Según la información preliminar, los hechos ocurrieron en la vía que conduce a la vereda Santa Elena, donde el joven se encontraba calibrando y suministrando aire a uno de los neumáticos de una motoniveladora. En medio del procedimiento, la llanta explotó repentinamente y la fuerza del estallido habría provocado que un aro metálico saliera expulsado y lo impactara en el cuello, ocasionándole lesiones mortales.

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La fuerte explosión alertó a trabajadores y personas que se encontraban en los alrededores, quienes se acercaron para conocer lo sucedido. Sin embargo, el joven quedó tendido junto a la maquinaria y, cuando las unidades de la Policía llegaron al lugar, ya no presentaba signos vitales.

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De acuerdo con los primeros reportes, un compañero de trabajo habría entregado información a las autoridades sobre las circunstancias en las que Rafael David manipulaba el neumático antes del accidente. Esta versión será fundamental para establecer cómo ocurrió la explosión y si existieron fallas mecánicas o algún otro factor relacionado con el procedimiento.

Tras conocerse la emergencia, las autoridades acordonaron el sector y coordinaron la presencia de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, encargados de adelantar la inspección técnica del cuerpo y los procedimientos judiciales correspondientes.