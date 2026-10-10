Murió Eduardo Emilio Vilarete, histórico goleador del Atlético Bucaramanga

Colombia

El fútbol colombiano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete Fernández, recordado delantero que dejó una huella importante en la historia del Atlético Bucaramanga y otros equipos del país. El exfutbolista murió este viernes 9 de octubre, a los 73 años, en Bogotá, luego de enfrentar complicaciones de salud relacionadas con un cáncer que venía afectando su estado físico durante los últimos meses.

Nacido el 20 de junio de 1953 en Santa Marta, Vilarete comenzó su carrera profesional en 1974 vistiendo la camiseta del Atlético Bucaramanga, institución en la que logró consolidarse como uno de sus delanteros más destacados. Durante su paso por el conjunto leopardo marcó 60 goles y protagonizó importantes actuaciones, especialmente en la temporada de 1975, cuando anotó 18 tantos y se ganó el reconocimiento de los aficionados santandereanos.

Su talento también lo llevó a vestir las camisetas de Atlético Nacional, Unión Magdalena, Deportivo Pereira y Deportes Tolima, además de representar a la Selección Colombia en diferentes compromisos internacionales. Con el conjunto verdolaga conquistó los títulos nacionales de 1976 y 1981, mientras que con la selección disputó 20 partidos y convirtió siete goles, consolidando una trayectoria que lo ubicó entre los delanteros destacados de su generación.

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Durante los últimos meses, el exjugador enfrentó un delicado proceso de salud debido a un sarcoma en una de sus piernas, enfermedad que llevó a los médicos a practicarle una amputación en agosto de este año. Finalmente, falleció en Bogotá, dejando tristeza entre familiares, antiguos compañeros y seguidores del fútbol colombiano. Su nombre permanecerá ligado a la historia del Atlético Bucaramanga, equipo en el que comenzó su camino profesional y donde sus goles siguen siendo recordados por varias generaciones de aficionados.