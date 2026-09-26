México vs. Colombia: la Tricolor abre su nuevo ciclo en Baltimore ante el Tri de Rafa Márquez

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La Selección Colombia vuelve a la cancha este sábado 26 de septiembre para medirse con México en un partido amistoso de fecha FIFA que se jugará en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Maryland, Estados Unidos). El compromiso está programado para las 8:00 p.m., hora de Colombia, y marca el inicio de un nuevo ciclo para ambos equipos tras su participación en el Mundial 2026.

Un partido con sabor a renovación

Colombia y México llegan a este encuentro después de quedar eliminados en los octavos de final de la Copa del Mundo. La Tricolor se despidió ante Suiza en la definición por penaltis tras un empate 0-0, mientras que el conjunto azteca cayó 3-2 frente a Inglaterra.

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Para Néstor Lorenzo, que comienza su segundo proceso al frente del equipo nacional, este amistoso es una oportunidad para evaluar nuevos nombres. El cuerpo técnico decidió dar descanso a varias figuras, entre ellas Luis Díaz, y la lista de 26 convocados ya no incluye a James Rodríguez ni a Juan Fernando Quintero. Jugadores como Davinson Sánchez, Daniel Muñoz y Richard Ríos siguen siendo parte de la base del grupo, que se concentra en Estados Unidos desde el 20 de septiembre.

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El debut de Rafa Márquez en el banquillo mexicano

Del otro lado estará Rafael Márquez, exdefensor y referente del fútbol mexicano, quien asume como seleccionador tras la salida de Javier Aguirre. Su convocatoria de 30 jugadores mezcla a 17 mundialistas con caras nuevas y regresos como el de Hirving 'Chucky' Lozano, ausente del Tri desde marzo de 2024, además de la inclusión de Germán Berterame. El volante Alan Cervantes fue baja por lesión muscular y en su lugar fue llamado Isaías Violante.

Colombia, con la ventaja en el historial reciente

Los números favorecen a la Tricolor: Colombia ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos ante México, que no le gana desde el 7 de septiembre de 2010, cuando se impuso 1-0 en un amistoso en Monterrey. El antecedente más reciente fue una contundente victoria colombiana 4-0 el 11 de octubre de 2025 en Arlington, Texas.

Posibles alineaciones

Colombia (4-3-3): Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Jhon Arias, Gustavo Puerta; Jaminton Campaz, Luis Suárez y Carlos Andrés Gómez.

México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González e Hirving Lozano.

Dónde ver el partido en Colombia

El encuentro se podrá ver por Caracol Televisión (Gol Caracol) y Canal RCN, en sus señales abiertas, además de plataformas digitales como Ditu y el canal de YouTube de Gol Caracol. Se espera un estadio con gran asistencia: según reportes, ya se han vendido más de 60.000 boletos para un escenario con capacidad para unos 71.000 aficionados.

Lo que viene para la Tricolor

Tras el duelo en Baltimore, Colombia completará esta gira de fecha FIFA con otros dos amistosos: ante Paraguay el viernes 2 de octubre en Harrison (Nueva Jersey) y frente a Perú el martes 6 de octubre en Miami.