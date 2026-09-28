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Ranking FIFA: así quedó la Selección Colombia tras el empate 1-1 con México

La Tricolor se mantiene en el puesto 11 luego del amistoso en Baltimore. El próximo reto será Paraguay el viernes 2 de octubre en Nueva Jersey.

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Sede de la FIFA en Zúrich con banderas
Sede de la FIFA en Zúrich, Suiza. Imagen de referencia. Foto: albinfo / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

La Selección Colombia se mantiene en el puesto 11 del ranking FIFA tras el empate 1-1 frente a México, en el partido amistoso disputado el 26 de septiembre de 2026 en Baltimore, Estados Unidos. Ambas selecciones perdieron 0,14 puntos en la clasificación por el resultado.

Así fue el partido

Colombia se adelantó en el primer tiempo con gol de Luis Javier Suárez, y México igualó en el complemento por intermedio de Gilberto Mora. El técnico Néstor Lorenzo reconoció que su equipo sufrió en la primera parte: “En el primer tiempo, México nos superó; llegábamos tarde a las presiones. Ya en el segundo tiempo, emparejamos”.

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Movimientos en la parte alta

  • España sigue como líder, seguida por Argentina y Francia.
  • Marruecos subió al quinto lugar tras vencer 2-0 a Gabón.
  • Brasil cayó al sexto puesto luego de empatar 1-1 con Australia.

Lo que viene

La Tricolor volverá a jugar el viernes 2 de octubre ante Paraguay, a las 7:00 p.m. (hora de Colombia), en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

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