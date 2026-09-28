Ranking FIFA: así quedó la Selección Colombia tras el empate 1-1 con México

Deportes

La Selección Colombia se mantiene en el puesto 11 del ranking FIFA tras el empate 1-1 frente a México, en el partido amistoso disputado el 26 de septiembre de 2026 en Baltimore, Estados Unidos. Ambas selecciones perdieron 0,14 puntos en la clasificación por el resultado.

Así fue el partido

Colombia se adelantó en el primer tiempo con gol de Luis Javier Suárez, y México igualó en el complemento por intermedio de Gilberto Mora. El técnico Néstor Lorenzo reconoció que su equipo sufrió en la primera parte: “En el primer tiempo, México nos superó; llegábamos tarde a las presiones. Ya en el segundo tiempo, emparejamos”.

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Movimientos en la parte alta

España sigue como líder, seguida por Argentina y Francia .

sigue como líder, seguida por y . Marruecos subió al quinto lugar tras vencer 2-0 a Gabón.

subió al quinto lugar tras vencer 2-0 a Gabón. Brasil cayó al sexto puesto luego de empatar 1-1 con Australia.

Lo que viene

La Tricolor volverá a jugar el viernes 2 de octubre ante Paraguay, a las 7:00 p.m. (hora de Colombia), en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.