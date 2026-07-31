El fútbol colombiano está de luto: falleció Hernando "El Mono" Tovar.

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El fútbol colombiano está de luto tras conocerse el fallecimiento de Hernando "El Mono" Tovar, una de las figuras más representativas de la historia del balompié nacional. El exjugador murió este 30 de julio de 2026 a los 88 años, dejando un legado que marcó a varias generaciones de aficionados.

Nacido el 17 de septiembre de 1937 en Girardot, Cundinamarca, Tovar desarrolló toda su carrera profesional con Independiente Santa Fe, equipo con el que disputó más de 200 partidos y conquistó los títulos del campeonato colombiano en 1958 y 1960, convirtiéndose en uno de los referentes históricos del conjunto capitalino.

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Su nombre también quedó grabado en la historia de la Selección Colombia, al integrar el plantel que disputó el Mundial de Chile 1962, la primera participación del país en una Copa del Mundo. En ese torneo hizo parte del recordado empate 4-4 frente a la Unión Soviética, encuentro en el que Marcos Coll marcó el único gol olímpico registrado en la historia de los mundiales.

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Tras su retiro como futbolista profesional, "El Mono" Tovar continuó vinculado al deporte desde la formación de nuevos talentos en las divisiones menores de Santa Fe, aportando su experiencia al crecimiento de futuras generaciones.

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La Federación Colombiana de Fútbol, Independiente Santa Fe y diferentes personalidades del deporte expresaron mensajes de condolencia, destacando su trayectoria, su compromiso con el fútbol colombiano y el legado que deja como uno de los pioneros de la Selección Colombia en los escenarios mundialistas.