Unai Ordóñez, el delantero de 16 años hijo de un bumangués que firmó su primer contrato con el Real Madrid

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El Real Madrid aseguró a una de sus joyas de cantera con sangre santandereana. Unai Ordóñez Elola, delantero de 16 años, firmó el pasado domingo 27 de septiembre de 2026 su primer contrato profesional con el club merengue, un vínculo que se extiende hasta 2029.

“Hoy cumplo uno de los sueños que llevo persiguiendo desde niño”, escribió el jugador en sus redes sociales al anunciar la firma.

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Un padre nacido en Bucaramanga

Unai nació el 5 de julio de 2010 en Getafe, España. Su madre es española y su padre, Manu Ordóñez, nació en Bucaramanga y creció en Medellín. De él heredó la pasión por el Atlético Bucaramanga, club del que se declara hincha.

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Goleador desde las inferiores

Con 1,84 metros de estatura, el atacante pasó por el Alhóndiga (2015-2016) y el Getafe (2016-2024), donde en la temporada 2023-2024 firmó cifras llamativas: 44 goles y 24 asistencias en 30 partidos. En 2024 llegó a la cantera del Real Madrid y en el Cadete B aportó 12 goles y 16 asistencias. Actualmente milita en las divisiones juveniles del club.

¿Podría jugar con Colombia?

Como no ha disputado partidos oficiales con selecciones absolutas, Ordóñez mantiene la posibilidad de representar a Colombia o España. Según trascendió, la Federación Colombiana de Fútbol ya consultó por él en noviembre de 2025, por lo que su nombre queda en el radar de los procesos juveniles de la Tricolor.