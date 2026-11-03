A la cárcel hombre de 63 años que aceptó haber asesinado a Paula Murcia en Pinchote

Santander

El feminicidio de Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, ocurrido el pasado domingo 1 de noviembre en el municipio de Pinchote, Santander, tuvo un nuevo avance judicial. Un juez ordenó enviar a prisión al hombre de 63 años señalado de acabar con la vida de la joven mientras se encontraba en un establecimiento comercial de la vía San Gil–Socorro.

La decisión se conoció este martes 3 de noviembre, luego de las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, realizadas entre el lunes y el martes ante un juzgado de San Joaquín.

Durante las diligencias, el procesado aceptó su responsabilidad por el delito de feminicidio agravado, imputado por la Fiscalía General de la Nación a título de dolo. Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez determinó que deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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El crimen ocurrió aproximadamente a las 12:40 del mediodía del domingo 1 de noviembre, en un café ubicado en el sector conocido como La Recta, a la altura del kilómetro 2 de la vía que comunica a San Gil con Socorro, en jurisdicción de Pinchote.

Paula Carley se encontraba en el establecimiento donde trabajaba cuando fue atacada con un arma cortopunzante.

Uno de los detalles conocidos durante las audiencias es que la joven habría estado acostada en una hamaca cuando se produjo la agresión. Esta circunstancia fue tenida en cuenta por la Fiscalía para sustentar el estado de indefensión en el que se encontraba la víctima.

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre habría llegado al establecimiento y, antes del ataque, supuestamente le manifestó a la joven que “si no era para él, no sería para nadie más”. Esta frase, sin embargo, no ha sido confirmada oficialmente dentro de los detalles judiciales divulgados hasta el momento.

Paula Carley sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Después del ataque, el hombre abandonó el establecimiento y emprendió la huida por la vía nacional que conduce hacia San Gil.

La Policía Nacional activó un plan candado que permitió localizarlo y capturarlo minutos después en el sector de La Feria, en ese municipio.

Durante el procedimiento, el sospechoso presentaba lesiones que él mismo se habría ocasionado con un elemento cortopunzante, por lo que recibió atención médica bajo custodia policial.

Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para responder por lo ocurrido.

Durante las audiencias realizadas entre el 2 y el 3 de noviembre, la Fiscalía imputó al hombre el delito de feminicidio agravado, bajo la modalidad dolosa.

El agravante fue sustentado en las circunstancias en las que se encontraba Paula Carley al momento de la agresión, teniendo en cuenta que habría sido atacada mientras descansaba en una hamaca, sin posibilidades inmediatas de defenderse.

La defensa explicó que el procesado recibió asesoría jurídica sobre los cargos formulados, las consecuencias de aceptarlos y las alternativas previstas dentro del proceso penal.

Después de conocer estos aspectos, el hombre decidió aceptar los cargos de manera voluntaria. No obstante, su defensa manifestó desacuerdo con la necesidad de imponer una medida de detención preventiva.

Finalmente, el juez ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario. Según la información conocida, será trasladado a la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de El Socorro, Santander.

De acuerdo con la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, el feminicidio agravado contempla una pena de entre 500 y 600 meses de prisión, equivalentes a 41 años y 8 meses y hasta 50 años de cárcel.

Sin embargo, la condena definitiva todavía no ha sido establecida y dependerá de las siguientes actuaciones judiciales y de las condiciones legales aplicables al caso.

Mientras avanza el proceso judicial, los familiares y allegados de Paula Carley Coca Murcia se preparan para darle el último adiós.

Las honras fúnebres de la joven están previstas para este miércoles 4 de noviembre, a las 3:00 de la tarde, en el templo principal del municipio del Valle de San José, Santander, donde reside su familia.

Con la aceptación de cargos y la medida de aseguramiento, el proceso entra en una nueva etapa en la que la justicia deberá formalizar las decisiones correspondientes y establecer la pena que deberá cumplir el responsable.