Deportes

El Atlético Bucaramanga sufrió un duro golpe en su aspiración de llegar a la final de la Liga BetPlay 2026-II. Este martes 24 de noviembre, el equipo dirigido por Pablo Peirano perdió 4-1 frente a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en el partido válido por la segunda fecha del cuadrangular B.

Publicidad

Un primer tiempo que se complicó temprano

El conjunto de Alberto Gamero salió con intensidad y abrió el marcador en el primer cuarto de hora: Leonardo Castro filtró un pase para Francisco Chaverra, quien se quitó a su marca dentro del área y definió con un remate rasante. Cerca de los 20 minutos, Rodrigo ‘Tucu’ Contreras aprovechó un rebote en el área para poner el 2-0.

Publicidad

Bucaramanga reaccionó antes de la media hora. En una jugada de pelota quieta, José García ganó por arriba y con un cabezazo marcó el 2-1, que les devolvió la ilusión a los santandereanos.

Publicidad

Millonarios liquidó el partido en el complemento

La reacción del ‘leopardo’ se apagó pronto en la segunda mitad. A los pocos minutos del reinicio, Rodrigo Ureña sacó un potente remate para el 3-1. Luego, cerca de los 70 minutos, Contreras provocó un penalti que él mismo cobró con categoría para sellar el 4-1 y su doblete de la noche.

Peirano movió el banco en el tramo final: Adrián Murillo y Brandon Caicedo ingresaron por Fredy Hinestroza y Luciano Pons. El delantero salió reclamando y vio la tarjeta amarilla. En Millonarios, el volante Mateo García fue amonestado en el primer tiempo.

Así queda el grupo B

Antes de esta jornada, los cuatro equipos del cuadrangular sumaban un punto: Bucaramanga venía de empatar 2-2 con América de Cali y Millonarios, 0-0 con Deportivo Cali. Con la victoria, el cuadro bogotano llega a cuatro unidades, mientras que el ‘leopardo’ se queda con una y tendrá que sumar en las cuatro fechas que restan para seguir en la pelea por el cupo a la final.

Ficha técnica