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El Atlético Bucaramanga juega este martes 24 de noviembre su segundo partido de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El Leopardo visita a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, a partir de las 6:20 de la tarde.

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Un grupo B completamente igualado

El grupo B no podría estar más parejo: los cuatro equipos empataron en la primera fecha y todos suman un punto. Bucaramanga igualó 2-2 con América de Cali en el estadio Américo Montanini, mientras que Millonarios empató 0-0 con el Deportivo Cali. Como solo el primero de cada cuadrangular avanza a la final, un triunfo en Bogotá dejaría al conjunto santandereano como líder parcial.

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Así llega el Leopardo

En el debut ante América, todos los goles llegaron en el primer tiempo. Jhon Murillo adelantó a los escarlatas al minuto 8; Luciano Pons empató a los 18, tras un centro de Fabián Sambueza, y volvió a anotar a los 33 para el 2-1. Tomás Ángel puso el 2-2 definitivo a los 38. Bucaramanga terminó el partido con diez hombres por la expulsión de Kevin Londoño al minuto 90.

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El equipo santandereano llegó a los cuadrangulares en la cuarta casilla, después de cerrar el todos contra todos con una victoria 1-0 sobre Fortaleza en el Américo Montanini.

Millonarios, con bajas en la mitad

Millonarios, que terminó séptimo en la fase regular, juega su primer partido como local en esta instancia. El técnico Alberto Gamero no podrá contar con Juan Guillermo Cuadrado, por una sobrecarga en los isquiotibiales; con David Mackalister Silva, por un esguince en la rodilla derecha; ni con Daniel Ruiz, que continúa en la fase final de su recuperación.

Hora, árbitro y dónde ver el partido

Partido: Millonarios vs. Atlético Bucaramanga

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga Fecha y hora: martes 24 de noviembre, 6:20 p. m.

martes 24 de noviembre, 6:20 p. m. Estadio: Nemesio Camacho El Campín, Bogotá

Nemesio Camacho El Campín, Bogotá Árbitro: Ferney Ossa (Antioquia). VAR: John Perdomo

Ferney Ossa (Antioquia). VAR: John Perdomo Transmisión: Win+ Fútbol y la plataforma Win Play

Para este compromiso no está autorizado el ingreso de hinchada visitante a El Campín.

La segunda fecha del grupo se completa esta misma noche con el clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali. Bucaramanga volverá a jugar el viernes 27 de noviembre, cuando visite al Deportivo Cali.