Área metro

Cerca de 28.000 suscriptores tendrán cortes programados de agua potable en Bucaramanga y Floridablanca este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre de 2026. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) anunció que las suspensiones se realizarán en días distintos por trabajos de mantenimiento preventivo.

Publicidad

El primer corte será en el Distrito Norte Bajo de Bucaramanga, el miércoles 25 de noviembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Durante esas siete horas, el Acueducto hará mantenimiento en la red de distribución. La medida cobijará a cerca de 15.000 suscriptores.

Publicidad

La zona afectada está comprendida entre las carreras 22 y 33 y entre la avenida Quebrada Seca y la calle 1. El listado incluye Universidad, San Francisco, San Alonso, Comuneros, La Independencia, Quinta Brigada, Casas Fiscales, Quinta Dania, Galán, Los Alpes, Alarcón, Antiguo Campestre, UIS, Puerto Rico y las pilas públicas del sector.

Publicidad

En Floridablanca, la suspensión será el jueves 26 de noviembre, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. El corte durará diez horas y afectará a cerca de 13.000 suscriptores del Distrito Cañaveral, en el occidente del municipio. Allí los trabajos se concentrarán en el tanque de almacenamiento Cañaveral.

El aviso para Floridablanca incluye Río Frío, Cañaveral, Palominas, Aranzoque, Club Campestre, Palomitas, El Bosque, Mediterrané, El Progreso, Altos de Cañaveral, Cañaveral Campestre I, González Chaparro, Cañaveral Oriental, Altos de Cañaveral Campestre, Belhorizonte, El Olimpo, San Simón de la Pradera, Alkosto, Mausoleo La Esperanza, Tierra Santa y Zona Franca.

También figuran Torres de Cañaveral, Buganvilia, Santa María de Cañaveral, Torres de Aragón, Villas del Mediterráneo, Centro Comercial Cañaveral, Plazuela Cañaveral, Álamos Parque, Club House, Alameda de Cañaveral, La Península, La Pera, Parque Campestre, Quintas del Campestre, Cañaveral Campestre II, Clínica Ardila Lülle, Fosunab, Cañaveral Campestre III, La Calleja, Hoyo en Uno y La Lomita.

El Acueducto recomendó hacer uso racional del agua almacenada durante las jornadas de mantenimiento. La empresa indicó que los usuarios con sistema interno de bombeo podrán mantener el servicio y les pidió moderar el consumo.