Atlético Bucaramanga venció 1-0 a Fortaleza con gol de Brandon Caicedo en el último minuto y cerró cuarto en la Liga BetPlay

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Bucaramanga, 14 de noviembre de 2026. El Atlético Bucaramanga cerró la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2026 con una victoria sufrida: 1-0 sobre Fortaleza CEIF este sábado en el estadio Américo Montanini, por la fecha 19 y última del campeonato.

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Un gol en el último suspiro

Cuando el partido parecía destinado al empate sin goles, el delantero Brandon Caicedo apareció en el tiempo de reposición para marcar el único tanto del compromiso y darle los tres puntos al Leopardo ante su gente.

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Caicedo ya había celebrado en el arranque, al minuto 4, pero esa anotación fue anulada tras la revisión del VAR. Con el gol del triunfo llegó a tres tantos en el semestre, luego del doblete que le marcó a Jaguares en la goleada 4-0 de la jornada anterior.

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Así fue el partido

El equipo dirigido por Pablo Peirano tuvo más el balón (53 % de posesión frente a 47 % del rival) y buscó el arco durante todo el encuentro. Leonardo Flores estrelló un remate en el palo al minuto 31, mientras que Fortaleza respondió con un disparo de Santiago Vivas que también pegó en el vertical al minuto 67.

Hacia el minuto 80, el árbitro amonestó casi al mismo tiempo a Ítalo Montaño, de Fortaleza, y a Brandon Caicedo, del Bucaramanga.

Cuarto en la tabla y rumbo a los cuadrangulares

Con este resultado, el Atlético Bucaramanga terminó la fase regular en el cuarto lugar con 35 puntos, producto de nueve victorias, ocho empates y dos derrotas. Fortaleza, en cambio, cerró un torneo para el olvido en el último puesto con apenas 12 unidades.

Los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales son Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Millonarios, Independiente Medellín y Once Caldas.

El Leopardo quedó en el Grupo B junto a América de Cali, Deportivo Cali y Millonarios. Su debut en esta fase será en casa: recibirá a América de Cali en el estadio Américo Montanini.

Ficha del partido