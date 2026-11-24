Cartagena

Nueve personas habrían sido liberadas del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, tras la toma de rehenes que comenzó en la mañana de este martes 24 de noviembre. Según el balance preliminar de las 2:32 p. m., otras 21 continuarían retenidas.

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La emergencia comenzó cuando varios hombres armados ingresaron al supermercado, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, en el sur de la ciudad. Entre las personas retenidas había trabajadores y clientes que estaban en el establecimiento en ese momento.

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Una de las versiones preliminares apunta a que, antes de ingresar al almacén, los hombres habrían intentado asaltar un vehículo de transporte de valores. Las circunstancias que dieron origen a la toma de rehenes seguían por esclarecerse.

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Tras recibir la alerta, la Policía Metropolitana de Cartagena acordonó los alrededores del supermercado. La Policía Nacional desplegó unidades especializadas para atender la emergencia y proteger a las personas que permanecían en el interior.

En un primer balance, el presidente Abelardo de la Espriella informó que 30 personas habían quedado retenidas y confirmó que cinco mujeres habían sido liberadas.

Una de las mujeres fue vista saliendo del supermercado acompañada por un uniformado. La liberación se produjo en medio del operativo policial en La Castellana.

Más tarde se reportó la salida de otras cuatro personas. La estimación de 21 rehenes aún dentro del almacén se hizo a partir de ese segundo reporte y de la cifra inicial divulgada por el mandatario.

Al cierre de esta nota, seguía pendiente un balance oficial que precisara cuántas personas habían sido liberadas, cuántas permanecían en el establecimiento y si el operativo había dejado lesionados o capturas.