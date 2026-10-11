¡Orgullo bumangués! Camacho’s conquista el segundo lugar entre las mejores hamburgueserías de Sudamérica

Comidas y Recetas

Bucaramanga vuelve a destacarse en el escenario internacional, esta vez gracias a uno de sus emprendimientos gastronómicos más reconocidos. Camacho’s, una hamburguesería que nació en la capital santandereana en 2016 y que ha logrado expandirse a otras ciudades del país, fue reconocida como la segunda mejor de Sudamérica en el ranking McCain Melhor Hambúrguer da América do Sul 2026, una distinción que reúne a establecimientos destacados por la calidad, preparación e identidad de sus hamburguesas.

El reconocimiento se conoció el miércoles 7 de octubre durante una ceremonia realizada en São Paulo, Brasil, como parte del Prêmio Hambúrguer Perfeito 2026, organizado por la plataforma especializada O Hambúrguer Perfeito. En esta edición, la organización presentó por primera vez una clasificación continental que incluyó 30 establecimientos de seis países sudamericanos, con el propósito de destacar propuestas gastronómicas que han logrado diferenciarse por sus sabores, técnicas e identidad culinaria.

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La marca nacida en Santander consiguió el segundo puesto de esta clasificación, siendo superada únicamente por Pony Line, el reconocido bar gastronómico del Four Seasons Hotel Buenos Aires, en Argentina, que obtuvo el primer lugar. El tercer puesto fue para HDP Smash Burger, de Montevideo, Uruguay, consolidando un podio en el que Colombia logró una participación destacada gracias al emprendimiento bumangués.

La distinción representa un nuevo capítulo en la trayectoria de Camacho’s, que pasó de ser una iniciativa local a convertirse en una marca con reconocimiento fuera de Colombia. Su participación en esta clasificación también demuestra cómo una propuesta gastronómica desarrollada en Bucaramanga puede competir con establecimientos de grandes capitales sudamericanas, manteniendo elementos propios de su origen santandereano.

De las calles de Bucaramanga a un reconocimiento internacional

Detrás de Camacho’s se encuentra la historia de José Manuel Camacho, un emprendedor santandereano que recorrió diferentes caminos laborales antes de consolidar su proyecto gastronómico. Sus primeros acercamientos al comercio incluyeron la venta de postres en parques y conjuntos residenciales, así como la comercialización de empanadas en las calles de Bucaramanga, actividades que hicieron parte de sus comienzos antes de incursionar en el negocio de las hamburguesas.

Su trayectoria también estuvo marcada por experiencias alejadas de la gastronomía, entre ellas trabajos relacionados con maquinaria pesada en operaciones petroleras en el departamento del Meta. Incluso exploró oportunidades en el mundo artístico antes de encontrar en la preparación de hamburguesas una actividad que terminaría convirtiéndose en su principal proyecto empresarial.

Fue así como en 2016 surgió Camacho’s, una propuesta que comenzó a construir su identidad alrededor de las hamburguesas artesanales, la utilización de carne Angus, las combinaciones de ingredientes y la elaboración de salsas propias. Con el paso de los años, el establecimiento fue ganando reconocimiento entre los consumidores de Bucaramanga y posteriormente logró llevar su oferta a otros mercados del país.

Lo que comenzó como una iniciativa de emprendimiento se transformó en una marca gastronómica con presencia en Bucaramanga, Bogotá y Barranquilla. La empresa también contempla su expansión hacia Medellín durante noviembre de 2026, una proyección que coincide con el reconocimiento internacional obtenido en Brasil.

La Orgasmic, la hamburguesa que conquistó al jurado

Uno de los aspectos más destacados de la clasificación fue la valoración que recibió La Orgasmic, una de las hamburguesas emblemáticas de Camacho’s y una preparación que reúne varios de los elementos que han definido la identidad gastronómica de la empresa.

Su receta combina carne Angus preparada a la brasa, queso cheddar, tocineta doblemente ahumada, tomate, lechuga, cebolla a la parrilla y pan brioche artesanal. Sin embargo, uno de sus componentes más particulares está en las salsas de la casa, especialmente la denominada salsa Orgásmica, elaborada con piñas provenientes de la región de Bucaramanga, y la salsa tártara propia de la marca.

Precisamente, esa mezcla de ingredientes tradicionales con elementos regionales llamó la atención de los evaluadores. En la reseña oficial del reconocimiento, la organización destacó la intensidad de los sabores, la combinación de texturas y el carácter colombiano de la preparación, resaltando que Camacho’s ofrece una hamburguesa con personalidad propia en lugar de limitarse a reproducir tendencias internacionales.

La utilización de ingredientes vinculados con Santander también fue uno de los elementos que permitió diferenciar esta propuesta frente a otras participantes. De esta manera, una fruta cultivada en la región terminó formando parte de una receta que hoy recibe reconocimiento en el mercado gastronómico sudamericano.

Camacho’s también se destacó en el Burger Master 2026

El reconocimiento internacional llega en un año en el que Camacho’s también obtuvo resultados importantes dentro de Colombia. Durante el Burger Master 2026, uno de los eventos gastronómicos de mayor convocatoria del país, la hamburguesería figuró entre los establecimientos ganadores en diferentes ciudades, incluyendo Bucaramanga, Floridablanca y Barranquilla. En Bogotá también consiguió un lugar entre las cinco propuestas destacadas de la competencia.

Para esta edición, la marca presentó una creación denominada La Copa, una hamburguesa inspirada en el fútbol y que, además, tiene un significado familiar para su fundador. José Manuel Camacho explicó que la preparación fue concebida como un homenaje a su madre fallecida, incorporando ingredientes que le recordaban momentos especiales de su infancia.

La propuesta incluyó doble carne Angus, queso cremoso artesanal, tocineta ahumada, bastones de plátano crocante, mermelada de tomate uvalina y la tradicional salsa tártara de la casa. Esta combinación reflejó una de las características de Camacho’s: desarrollar hamburguesas que, además de ofrecer diferentes sabores, tengan una historia detrás de su preparación.

Los resultados alcanzados en el Burger Master y la reciente distinción sudamericana representan dos reconocimientos diferentes que contribuyen al posicionamiento de la empresa, tanto entre los consumidores nacionales como dentro de las evaluaciones realizadas por especialistas internacionales.

Una competencia entre reconocidas hamburgueserías de Sudamérica

La clasificación presentada en Brasil reunió propuestas de Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. El primer lugar fue para Pony Line, en Buenos Aires, un establecimiento que se distingue por sus técnicas gastronómicas, entre ellas la maduración de la carne Angus durante 45 días, la elaboración artesanal del pan y la utilización de ingredientes de origen argentino.

Camacho’s consiguió el segundo puesto gracias a una propuesta diferente, caracterizada por sabores intensos, ingredientes abundantes y salsas de elaboración propia. Por su parte, el tercer lugar correspondió a HDP Smash Burger, en Montevideo, cuya oferta incorpora elementos tradicionales de la gastronomía uruguaya en hamburguesas preparadas mediante la técnica smash.

Entre los diez primeros lugares también aparecieron restaurantes como Fogata, de Asunción; The Foodtruck Store, de Buenos Aires; Beasty Butcher, de Santiago de Chile, y Burger Boy, de Lima. Colombia volvió a figurar con Godo Facts y Rústica D C, ambos de Bogotá, en las posiciones octava y décima, respectivamente.

Aunque la organización identificó a Camacho’s con su sede en Bogotá dentro de la clasificación, también reconoció expresamente sus raíces santandereanas y la historia de su fundador. Este detalle convierte el segundo lugar en una distinción especialmente significativa para Bucaramanga, ciudad donde comenzó la trayectoria de la marca.

Un impulso para la gastronomía santandereana

Más allá de la posición conseguida en el ranking, el resultado abre una oportunidad de visibilidad para la gastronomía de Santander. Durante años, la región ha construido una identidad culinaria alrededor de sus preparaciones tradicionales, pero también ha visto surgir emprendimientos que utilizan ingredientes locales para desarrollar productos capaces de competir en mercados nacionales e internacionales.

El caso de Camacho’s muestra cómo una hamburguesa, uno de los productos más populares de la comida rápida, puede convertirse en una propuesta gastronómica diferenciada mediante la preparación de la carne, la selección de ingredientes, el desarrollo de recetas propias y la incorporación de sabores vinculados con una región.

La participación de una empresa nacida en Bucaramanga en una clasificación de alcance sudamericano también representa un referente para otros emprendedores locales que buscan ampliar sus negocios. El reconocimiento demuestra que las propuestas desarrolladas fuera de las principales capitales gastronómicas pueden alcanzar escenarios internacionales cuando construyen una identidad propia.

Para Camacho’s, el segundo puesto llega además en un momento de crecimiento empresarial, con presencia en varias ciudades colombianas y planes de continuar su expansión. El reto será mantener la calidad y las características que le permitieron obtener este reconocimiento mientras fortalece su operación en nuevos mercados.

Con este resultado, el nombre de Bucaramanga vuelve a cruzar fronteras. Lo que comenzó como el proyecto de un emprendedor santandereano terminó ubicándose entre las propuestas más destacadas de la primera clasificación sudamericana del Prêmio Hambúrguer Perfeito. Un logro que resalta el talento gastronómico colombiano y que llena de orgullo a Santander.